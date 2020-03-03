Расследования 03.03.2020 12:12
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03.03.2020 12:12
Сегодня приговором Фроловского городского суда 34-летний мужчина, отбывающий наказание в исправительной колонии строгого режима за грабежи и побег из мест лишения свободы, выслушал еще один приговор за нападение на сотрудника УФСИН. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, 5 мая 2019 года заключенный отказался от исполнения законного требования сотрудника исправительного учреждения пройти процедуру обыска. Он напал на сотрудника колонии и нанес ему несколько ударов кулаком по голове.
Вину в инкриминируемом деянии мужчина полностью признал. Расследование уголовного дела проводилось СО по Фроловскому району СУ СК России по Волгоградской области.
Суд приговорил фигуранта уголовного дела к наказанию в виде 2 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.
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