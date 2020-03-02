Путин внес в Госдуму поправки к законопроекту об изменении Конституции

Федеральные новости 02.03.2020 18:59
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02.03.2020 18:59
В Государственную думу России поступили поправки главы государства в Основной закон страны, сообщает ИА «Высота 102». По данным официального сайта нижней палаты парламента, поправки изложены на 24 страницах. Документ направлен в профильный Комитет по государственному строительству и законодательству.
Фото duma.gov.ru
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