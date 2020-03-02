Общество

В ГУ МЧС России по Волгоградской области - новый первый заместитель

Общество 02.03.2020 18:01
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02.03.2020 18:01


Приказом МЧС России на должность первого заместителя начальника ГУ МЧС России по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Волгоградской области назначен полковник Андрей Таросян. Об этом ИА "Высота 102" сообщили в региональном МЧС.
Справка. Андрей Таросян родился 14 августа 1972 года в городе Краснодаре. В 1993 году окончил Вольское высшее военное училище тыла. В 2017 году окончил факультет "Высшая академия управления" Академии государственной противопожарной службы МЧС России. Проходил путь военной службы на командных должностях Министерства обороны Российской Федерации и МЧС России.

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