В ГУ МЧС России по Волгоградской области - новый первый заместитель





Приказом МЧС России на должность первого заместителя начальника ГУ МЧС России по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Волгоградской области назначен полковник Андрей Таросян. Об этом ИА "Высота 102" сообщили в региональном МЧС.

Справка. Андрей Таросян родился 14 августа 1972 года в городе Краснодаре. В 1993 году окончил Вольское высшее военное училище тыла. В 2017 году окончил факультет "Высшая академия управления" Академии государственной противопожарной службы МЧС России. Проходил путь военной службы на командных должностях Министерства обороны Российской Федерации и МЧС России.



