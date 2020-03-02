В Волгограде дело о перевозке черной икры на 30 млн рублей дошло до суда

Расследования 02.03.2020 16:30
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02.03.2020 16:30
Уголовное дело о незаконном обороте черной икры и рыб осетровых пород на сумму свыше 30 миллионов рублей рассмотрит Краснослободский районный суд Волгоградской области. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора области Оксана Черединина, по обвинению в приобретении, хранении, перевозке и последующей продаже водных биологических ресурсов, занесенных в Красную книгу Российской Федерации, предстанет 39-летний житель р.п. Средняя Ахтуба.
По версии следствия, преступление он совершил в составе организованной группы, совместно с шестью сообщниками в период с начала 2018 года по апрель 2019 года. Черную икру и туши рыб осетровых пород они продавали в Москве. Противоправная деятельность преступной группы была пресечена сотрудниками правоохранительных органов 24 апреля 2019 года. Тогда у членов ОПГ было обнаружено изъято 176 литров черной икры и 5 туш белуги.
Вину в содеянном фигурант уголовного дела полностью признал. За содеянное ему грозит до 8 лет лишения свободы.
Оперативное сопровождение расследования уголовного дела осуществлялось сотрудниками УФСБ России по Волгоградской области совместно с коллегами из УЭБ и ПК ГУ МВД России по области. Расследование уголовного дела проводилось СУ СК России по Волгоградской области.
Уголовное дело в отношении остальных участников преступной группы выделено в отдельное производство и находится на стадии расследования.
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