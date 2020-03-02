Сбербанк представил бизнес-карту для деловых поездок

Экономика 02.03.2020 16:11 Новости компаний
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02.03.2020 16:11 Новости компаний
Сбербанк запустил продукт «Бизнес карта для деловых поездок Visa» c повышенным кешбэком в категории «Тревел».
Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе Банка, бизнес-картой для деловых поездок можно оплачивать товары и услуги для бизнеса и расходы в командировках по всему миру — отели, авиа- и железнодорожные билеты, и другие покупки, без получения наличных под отчет и оформления платежек. За расчеты картой начисляется кешбэк — 2% за билеты, бронирование отелей, аренду автомобилей, транспорт и другие покупки в категории «Тревел» (с полным списком МСС-кодов, за покупки в которых начисляется повышенный кешбэк можно ознакомиться в условиях программы «Тревел-кешбэк», размещенных на сайте банка на странице «Бизнес-карта для деловых поездок») и 0,5 % за покупки в других категориях.
Сергей Попов, директор дивизиона «Транзакционный бизнес» Сбербанка:
«Наши клиенты привыкли пользоваться бизнес-картами так же, как и обычными: оплачивать товары и услуги в интернете и торговых сетях, вносить и получать денежные средства со счета, оплачивать представительские расходы, совершать переводы с карты на карту. Все это экономит время предпринимателя. Новая бизнес-карта для деловых поездок позволит не только путешествовать с комфортом и экономить время, но и получать кешбэк за любые покупки для бизнеса. Накопленные баллы можно будет обменять на бонусные баллы партнёров ─ авиакомпаний и железнодорожных перевозчиков».
Юрий Топунов, Директор департамента продуктов Visa в России:
«Расширение эмиссии бизнес-карт – важное стратегическое направление для Visa в России, которое обладает высоким потенциалом. Предлагая компаниям и индивидуальным предпринимателям новый карточный продукт для деловых поездок и бизнес расходов, мы стремимся сделать оплату не просто удобной, но и выгодной. Мы рассчитываем, что новая бизнес-карта с кешбэком Visa Сбербанка позволит российским компаниям повысить эффективность расходов».
Для контроля расходов можно подключить СМС-информирование о каждой операции, а также установить лимиты по каждой бизнес-карте в интернет-банке Сбербанк Бизнес Онлайн.
Владельцам карты для деловых поездок Visa Сбербанка доступны актуальные скидки и предложения платежной системы.
Оформить карту можно в интернет-банке для бизнеса Сбербанк Бизнес Онлайн или в офисе банка.
ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций №1481.
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