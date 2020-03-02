В Волгоградской области единороссы ищут таланты для служения народу





Сегодня в Волгоградской области стартовал прием заявок на участие в предварительном голосовании «Единой России». Пока ажиотажа в оргкомитете не наблюдается - ни один кандидат еще не решился на участие в процедуре. Праймериз по отбору претендентов на участие в довыборах состоится 31 мая. Этой дате будут предшествовать дебаты участников и встречи с населением.

13 сентября будут избраны депутат регпарламента по Урюпинскому округу и двое представителей Волгоградской гордумы. В облдуме мандат стал вакантным после назначения Сергея Горнякова членом Совета Федерации. В гордуме Андрей Косолапов оставил Тракторозаводский избирательный округ ради должности вице-губернатора. Депутат по Центральному округу Алексей Рыгин по итогам сентябрьских выборов перешел на работу в регпарламент.

В этом году партия власти выдвинула дополнительные требования к участникам предварительного голосования. Кроме стандартного пакета документов кандидаты обязаны разработать собственные предложения по реализации послания президента России.



