Жизнь по самым высоким стандартам: «ЕвроХим» улучшает экологическую обстановку в регионах присутствия





Компания «ЕвроХим-ВолгаКалий» продолжает проведение мероприятий по улучшению экологической обстановки на территории Котельниковского района Волгоградской области. Здесь компания реализует большой проект по строительству современного производственного комплекса по добыче и обогащению калийных солей Гремячинского месторождения.

Как пояснили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании, меры по недопущению негативного влияния комбината на окружающую среду учтены еще на стадии проектирования предприятия. Например, перемещение породы и готового продукта на Гремячинском ГОКе будет происходить только по закрытым конвейерным галереям, чтобы не допустить пыления. Сточные воды комбината проходят очистку и направляются в производственный цикл повторно, а использованная в процессе обогащения порода и шламы будут методом гидрозакладки перемещаться в отработанные пространства рудника, что позволит избежать складирования отходов на поверхности.

Кроме того, компания прикладывает значительные усилия для улучшения экологической обстановки в Котельниково. При участии «ЕвроХим-ВолгаКалия» с привлечением средств федерального бюджета в городе построен новый комплекс очистных сооружений хозяйственно-бытовых и ливневых стоков, который предусматривает многоступенчатую систему очистки поступающих сточных вод, включая механическую очистку, биологическую очистку, доочистку и обеззараживание. Ранее сброс канализационных стоков производился на открытые поля фильтрации без какой-либо очистки.

генеральный директор «ЕвроХима» Игорь Нечаев принял участие Вопросы экологии и природосбережения находятся под строгим контролем руководства «МХК «ЕвроХим».В феврале первый заместитель председателя Комитета по экологии и природопользованию РСПП,принял участие в обсуждении проблем экологии, организованном Всероссийским Центром изучения общественного мнения.

«Компания, которую я возглавляю, а также ряд других отечественных промышленных компаний уже применяют наилучшие доступные технологии, вкладываются в модернизацию производства, что позволило значительно снизить нагрузку на окружающую среду, - отметил Игорь Нечаев.- Хочу сказать и о нашей повседневной жизни. Достаточно посадить шесть деревьев в месяц, чтобы компенсировать выбросы CO2»

Мнение руководителя полностью разделяют и сотрудники «ЕвроХим-ВолгаКалия». В минувшем году коллектив предприятия высадил деревья в новом жилом районе «Дубовая роща» города Котельниково. Добрую традицию улучшать мир вокруг себя сотрудники в личном порядке продолжат и в дальнейшем.

Фото предоставлено пресс-службой "ЕвроХим-ВолгаКалий"