Меркантильную волгоградку насильно развели с мужем

Общество 02.03.2020 11:13
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02.03.2020 11:13
В Волгограде расторгнут очередной фиктивный брак с иностранцем, заключенным не по любви, а из-за денег. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, 29-летняя жительница Советского района за 30 тысяч рублей вышла замуж за 20-летнего гражданина Таджикистана. Целью этого союза стало получение в упрощенном порядке российского гражданства новоявленным мужем. Доказательством фиктивного брака послужили факты раздельного проживания супругов, отсутствие ведения совместного хозяйства. Близкие родственники женщины также ничего не знали о заключенном браке. На основании представленных прокуратурой материалов Советский районный суд Волгограда признал недействительным данный брак.
Бывшему супругу в связи с аннулированием документов, дающих право законного нахождения на территории Российской Федерации, предстоит покинуть пределы государства.
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