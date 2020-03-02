Происшествия 02.03.2020 09:34
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02.03.2020 09:34
В Городище Волгоградской области двое человек пострадали в результате пожара в квартире. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МЧС по Волгоградской области, сообщение о происшествии поступило в 11:02. В рабочем поселке Городище на улице 62-й Армии в двухэтажном жилом доме в двухкомнатной квартире на кухне горели домашние вещи на площади 2 кв.м. Пожарные расчёты 65-й пожарно-спасательной части ликвидировали горение через 17 минут после сообщения о пожаре. Госпитализированы 53-летняя и 82-летняя женщины, проживающие в квартире. Предполагаемая причина пожара – короткое замыкание электроприбора.
Главное управление МЧС России по Волгоградской области напоминает о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности. Помните, что от этого зависит Ваша жизнь, жизнь Ваших близких и сохранность имущества. В случае обнаружения пожара звоните по телефонам «101».
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