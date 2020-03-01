Общество

Центр Волгограда сковало пробками из-за сожжения Масленицы

Общество 01.03.2020 16:40
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01.03.2020 16:40


Проспект Ленина, улицы Мира, Советская, Краснознаменская и ряд других скованы пробками, сообщает ИА "Высота 102". Тысячи волгоградцев в эти минуты устремились в пойму реки Царица, чтобы лицезреть ритуал сожжения чучела Масленицы. 
Дороги в границах остановок Комсомольской и Пионерской на Яндекс. Картах отмечены алым цветом - автомобили еле движутся, пропуская на "зебрах" многочисленных пешеходов, которые торопятся в Царицынский парк. Из-за праздника Масленицы также, напомним, ограничили движение транспорта на Нулевой Продольной магистрали. 
Солнечная весенняя погода оказалась на руку организаторам масленичных гуляний - с нехваткой гостей проблем явно нет. 


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