Центр Волгограда сковало пробками из-за сожжения Масленицы





Проспект Ленина, улицы Мира, Советская, Краснознаменская и ряд других скованы пробками, сообщает ИА "Высота 102". Тысячи волгоградцев в эти минуты устремились в пойму реки Царица, чтобы лицезреть ритуал сожжения чучела Масленицы.

Дороги в границах остановок Комсомольской и Пионерской на Яндекс. Картах отмечены алым цветом - автомобили еле движутся, пропуская на "зебрах" многочисленных пешеходов, которые торопятся в Царицынский парк. Из-за праздника Масленицы также, напомним, ограничили движение транспорта на Нулевой Продольной магистрали.

Солнечная весенняя погода оказалась на руку организаторам масленичных гуляний - с нехваткой гостей проблем явно нет.







