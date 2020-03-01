Происшествия

В Волгограде пешеход умер в больнице после аварии

Происшествия 01.03.2020 09:10
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01.03.2020 09:10


Наезд на 62-летнего пешехода был совершен в Тракторозаводском районе Волгограда накануне ранним утром, сообщает ИА «Высота 102». По данным полиции, в 05-05час. 56-летний водитель, управляя автомашиной «ВАЗ-21043», двигаясь по ул. Шурухина  со стороны ул. Шкирятова в направлении ул. 3-я Продольная и напротив дома № 90 по ул. Шурухина совершил наезд на мужчину, который переходил проезжую часть в неустановленном для перехода месте. В результате ДТП пешеход получил травмы и был доставлен в больницу. Но спасти человека не удалось, он умер .

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