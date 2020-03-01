



Житель Иловлинского района Юрий Перфилов только за последние три года 17 раз подавал иски к районному, областному и отделению Пенсионного фонда РФ, но 7 исков суд у него не принял, а остальные – не удовлетворил. Однако судебные тяжбы мужчины за свою пенсию начались еще пять лет назад. Как сообщает ИА «Высота 102», в картотеке Иловлинского районного суда опубликована информация о многолетней истории пенсионера, который обращался в суд по поводу недостаточного, по его мнению, размера назначенного ему пособия, срока выхода на заслуженный отдых, а также ответов чиновников на свои обращения.

Начиная с 2015 года, Юрий Перфилов добивался получения досрочной пенсии в связи с тем, что он работал на Крайнем Севере судовым механиком. Однако судом было установлено отсутствие необходимого 15-летнего стажа в районах Крайнего Севера, которое дает право на досрочную пенсию. И Юрию Перфилову назначили пособие по старости. С той поры мужчина пытается добиться своего. И подает иски в суд, в частности, на экс-руководителя Пенсионного фонда Антона Дроздова, который лично ему не ответил, а направил его заявление в региональное отделение, на начальника Иловлинского управления Пенсионного фонда, которого он пытался уличить в фальсификации подписи и т.д. Во всех случаях в удовлетворении требований Юрию Перфилову было отказано.



