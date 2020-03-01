



Владелице племенной лошади ганноверской породы отказали в возмещение ущерба за гибель животного на пожаре в конно-спортивном клубе в Волжском, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на решение Краснооктябрьского районного суда Волгограда.

Согласно материалам дела, женщина требовала свыше 130 тысяч рублей за погибшего на пожаре мерина по кличке «Эдвин» и сгоревшую спортивную амуницию. В эту сумму также были включены расходы по уплате госпошлины. Иск был подан к индивидуальному предпринимателю, с которой владелица животного заключила договор постоя лошади.

В нем было прописано, что ответчик несет материальную ответственность за лошадь, за сохранность переданного ему имущества, хранящегося в отведенном месте – на территории конно-спортивного клуба. Индивидуальный предприниматель возражала против удовлетворения заявленных требований, ссылаясь на форс-мажорные обстоятельства. Суд принял решение в иске отказать, так как не установил вины предпринимателя.

На процессе было озвучено, что лошадей и пони в конно-спортивном клубе неумышленно погубил несовершеннолетний. Как ранее сообщало информагентство, ЧП в волжской конюшне произошло ночью 3 июня 2019 года из-за непотушенной сигареты. В результате пожара погибли пять породистых лошадей и два пони, была уничтожена дорогостоящая амуниция.

Очаг возгорания нашли за одной из хозпостроек. Оказалось, что 15-летний сын одного из работников конюшни вместе с двоюродным братом курил и бросил за туалетом тлеющую сигарету. Когда подростки увидели, что огонь перекинулся на конюшню, они позвали взрослых, которые и вызвали пожарных. Дело, которое было возбуждено по ч.2 ст. 167 УК РФ «Умышленное уничтожение чужого имущества, совершенное путем поджога», было прекращено в связи с отсутствием состава преступления. Установлено, что подросток действовал неумышленно и совершил поджог из-за неосторожного обращения с огнем. Виновник пожара избежал уголовного преследования, так как ответственность за неосторожное обращение с огнем наступает с 16-летного возраста.

Суду не было представлено доказательств того, что подросток находился на территории конно-спортивного клуба по указанию или с согласия ответчика.

Решение в законную силу не вступило и может быть обжаловано в апелляционной инстанции.



