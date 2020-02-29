



Владелец ООО «Аэросоюз Волгоград» 50-летний Виктор Климочкин погиб в Астраханской области при крушении вертолета, сообщает ИА «Высота 102».

По данным МЧС России, вертолет «Robinson 44» упал накануне вечером в степи в районе села Линейное в Наримановском районе. По предварительной информации, вертолет заказали частные лица, которые отдыхали на рыболовной базе «Прохладная» в Камызякском районе. ЧП произошло на пути в Волгоград. Сообщается, что пилот не вышел на связь.





Место крушения вертолета и тело пилота обнаружили этой ночью. По факту крушения сотрудники Южного следственного управления на транспорте СК РФ проводят проверку. Предварительной причиной крушения называют сильный порыв ветра, в результате которого пилот не справился с управлением.





ООО «Аэросоюз Волгоград» находится в Городищенском районе Волгоградской области в поселке Ерзовка. Согласно открытым данным, учредителем компании является Климочкин Виктор Владимирович.

Фото: ГУ МЧС России по Астраханской области