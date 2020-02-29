Федеральные новости 29.02.2020 09:41
0
29.02.2020 09:41
Владелец ООО «Аэросоюз Волгоград» 50-летний Виктор Климочкин погиб в Астраханской области при крушении вертолета, сообщает ИА «Высота 102».
По данным МЧС России, вертолет «Robinson 44» упал накануне вечером в степи в районе села Линейное в Наримановском районе. По предварительной информации, вертолет заказали частные лица, которые отдыхали на рыболовной базе «Прохладная» в Камызякском районе. ЧП произошло на пути в Волгоград. Сообщается, что пилот не вышел на связь.
Место крушения вертолета и тело пилота обнаружили этой ночью. По факту крушения сотрудники Южного следственного управления на транспорте СК РФ проводят проверку. Предварительной причиной крушения называют сильный порыв ветра, в результате которого пилот не справился с управлением.
ООО «Аэросоюз Волгоград» находится в Городищенском районе Волгоградской области в поселке Ерзовка. Согласно открытым данным, учредителем компании является Климочкин Виктор Владимирович.
Фото: ГУ МЧС России по Астраханской области
Реклама
Волгоградский депутат встал стеной за город-герой накануне принятия поправок в Конституцию РФ27.02.2020 11:37
Федеральные новости 27.02.2020 11:37
Сели за парты: главы районов и городов Волгоградской области учатся выполнять задачи президента и губернатора26.02.2020 14:34
Федеральные новости 26.02.2020 14:34
Губернатор Волгоградской области обогнал Бастрыкина и Жириновского в медиарейтинге российских мужчин23.02.2020 15:20
Федеральные новости 23.02.2020 15:20
Волгоградцы признались, почему боятся ухода Путина21.02.2020 13:45
Федеральные новости 21.02.2020 13:45
Волгоградка Елена Исинбаева поведала Путину о том, что впервые прочитала Конституцию13.02.2020 19:18
Федеральные новости 13.02.2020 19:18
Волгоградская полиция приостановила выдачу гражданам Китая документов на въезд для работы11.02.2020 17:20
Федеральные новости 11.02.2020 17:20
"Мы - филиал "Единой России"?: в Волгограде коммунисты обратились в центр с жалобой на руководство обкома11.02.2020 14:53
Федеральные новости 11.02.2020 14:53
Путин подписал Указ о выплатах ветеранам к 75-летию Победы07.02.2020 12:35
Федеральные новости 07.02.2020 12:35
Волгоградские аптеки проверили на "вирус жадности" после предупреждения Владимира Путина07.02.2020 09:26
Федеральные новости 07.02.2020 09:26
Убыль населения Волгоградской области остановят федеральными траншами06.02.2020 12:52
Федеральные новости 06.02.2020 12:52
Спикер Госдумы РФ отправит в Волгоградскую область депутатов спасать регион от вымирания03.02.2020 08:40
Федеральные новости 03.02.2020 08:40
Волгоградская область вошла в число вымирающих регионов России02.02.2020 12:50
Федеральные новости 02.02.2020 12:50
В России зафиксированы первые два случая коронавируса31.01.2020 18:13
Федеральные новости 31.01.2020 18:13
Волгоградская область из-за автомошенников скатилась в рейтинге страховщиков30.01.2020 17:07
Федеральные новости 30.01.2020 17:07
Коронавирус близко: Роспотребнадзор направил в Волгоградскую область рекомендации по обороне28.01.2020 12:29
Федеральные новости 28.01.2020 12:29
Реклама