Скандальной дороге в поселке под Волгоградом подкинули щебня после публикации ИА "Высота 102"









По словам граждан, они не могут в это поверить, потому что безрезультатно обивали пороги главы местной администрации четыре года, а их кормили обещаниями. "А тут и трактор сразу приехал, и грузовик нашелся, и работа закипела", - рассказывают они.

Ахтубинцы очень надеются, что глава их городского поселения Юрий Попов в этот раз точно их не обманет и наконец-то доведет начатое до конца. ИА "Высота 102" будет следить за ситуацией.







