Скандальной дороге в поселке под Волгоградом подкинули щебня после публикации ИА "Высота 102"

А вот так было еще вчера.
Общество 28.02.2020 09:28
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28.02.2020 09:28
"И суток не прошло после публикации "В плену бездорожья: жители улицы Московской в поселке Волгоградской области живут совсем не по-московски", как в этот же день здесь откуда ни возьмись появилась и техника и люди", - поделились с журналистами ИА "Высота 102" ахтубинцы.
По словам граждан, они не могут в это поверить, потому что безрезультатно обивали пороги главы местной администрации четыре года, а их кормили обещаниями. "А тут и трактор сразу приехал, и грузовик нашелся, и работа закипела", - рассказывают они.
Ахтубинцы очень надеются, что глава их городского поселения Юрий Попов в этот раз точно их не обманет и наконец-то доведет начатое до конца. ИА "Высота 102" будет следить за ситуацией.
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