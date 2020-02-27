В Волгограде при поддержке УФСБ стартовали соревнования ЮФО по кикбоксингу

Спорт 27.02.2020 16:43
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27.02.2020 16:43
Отборочные соревнования для чемпионата и первенства России по кикбоксингу стартовали сегодня в Волгограде при поддержке регионального Управления ФСБ. Как сообщает ИА «Высота 102», захватывающие поединки проходят на базе ФОК «Спартанец». Соревнования с участием юношей и девушек от 13 лет и старше из субъектов ЮФО продлятся по 29 февраля. Спортивное мероприятие приурочено к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и 77-ой годовщине Победы в Сталинградской битве. Поприветствовать участников соревнований сегодня пришли действующие сотрудники УФСБ и ветераны контрразведки. Как сказал председатель Совета ветеранов УФСБ России по Волгоградской области Юрий Торгашов: «Чекисты во все времена поддерживали спорт!».
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