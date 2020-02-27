Это провал: ЕР публично "высекла" главу Суровикинского района Волгоградской области





Претензии партийных функционеров к главе Суровикинского района Игорю Дмитриеву касались его "отвратительной работы". Как сообщает ИА "Высота 102", публичную порку районному главе, который является секретарем местного отделения партии "Единая Россия", высшее партийное руководство утроило сегодня на заседании президиума реготделения партии.

Высокопоставленные товарищи по партии констатировали провалы Дмитриева по партийной работе по всем фронтам. Единороссы заявили, что у местного отделения нет изюминки, партийные проекты реализуются слабо, партийные взносы маленькие, а рейтинг самого главы очень низкий. К тому же на последних выборах "Единая Россия" показала в этом районе плохой результат.

Дмитриев попытался оправдаться, но секретарь регионального отделения партии Сергей Горняков его остановил, отметив, что в данном случае важны не слова, а дела. Горнякова поддержал его заместитель Сергей Булгаков и другие единороссы, присутствующие на заседании.

Главе района дали месяц на выполнение работы над ошибками, в противном случае пообещали рассмотреть вопрос о снятии его с должности руководителя местного отделения партии.



