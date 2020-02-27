Политика

Волгоградский депутат встал стеной за город-герой накануне принятия поправок в Конституцию РФ

Политика 27.02.2020 11:37
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27.02.2020 11:37


Больше 160 тысяч просмотров на сегодняшний день собрал видеоролик волгоградского депутата,  посвященный грядущим изменениям в Конституцию РФ. Первый зампредседателя гордумы Андрей Гимбатов, стоя на Мамаевом кургане, обратился ко всем жителям городов-героев с просьбой поддержать его инициативу – закрепить за такими территориями  в главном законе страны особый статус. 
«Задумывались ли мы, что дает городу это высокое звание? Есть ли практическая польза? Сейчас нет никаких преференций и преимуществ. Благодаря закреплению особого статуса обладатели такого высокого звания могли бы претендовать на дополнительное финансирование из федерального бюджета с целью сохранения  военно-исторического и культурного наследия, что является задачей стратегической важности», - считает народный избранник.
Андрей Гимбатов направил свои предложения в рабочую группу, которая создана на федеральном уровне для обсуждения поправок в Конституцию. Предложение волгоградского политика получило немало откликов среди пользователей соцсетей. Только на странице Гимбатова в Инстаграме под видеороликом – больше 300 комментариев, многие из которых со словами поддержки.  Пока неизвестно, прислушаются ли к мнению жителей города-героя на Волге депутаты Госдумы. 
Работа над поправками в нижней палате парламента России идет полным ходом. Всероссийское голосование по поправкам предложено провести 22 апреля. Инициатором изменений в самый важный закон государства 15 января в ходе озвучивания ежегодного послания Федеральному собранию  выступил президент Владимир Путин.

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