



Благодаря вмешательству прокуроров в Волгоградской области восстановлены права на бесплатное лекарственное обеспечение 20 пациентов, страдающих редким генетическим заболеванием - муковисцидозом. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора области Оксана Черединина, факты несвоевременного обеспечения лекарственными препаратами таких больных были выявлены надзорным ведомством в ходе проверки, проведенной в конце 2019 года. Для восстановления прав этой категории граждан были приняты меры.

Так, по иску прокурора Николаевского района 3-летний пациент обеспечен необходимым количеством лекарственного препарата "Тобрамицин" на сумму более 1,5 млн рублей. Аналогичным образом по искам прокуроров Волжского, Советского и Тракторозаводского районов Волгограда восстановлены права на бесплатное лекарственное обеспечение двух десятков пациентов с этим редким заболеванием.



