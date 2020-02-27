



2 жителя Волгоградской области, причастные к разбойному нападению на жителя Волжского, задержаны в результате совместных действий силовых структур. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе УФСБ России по региону, в ходе обысков по месту жительства задержанных обнаружены и изъяты внесенные в Федеральный перечень экстремистских материалов книги «Сады праведных», «Крепость мусульманина»; охотничий карабин «Сайга», травматический пистолет «Гроза» с разрешениями, имеющими признаки подделки; входящие в перечень сильнодействующих веществ ампулы с маркировкой «Мастерон. Дростанолон».





По материалам УФСБ - ГУ МВД России по Волгоградской области СУ УМВД России по городу Волжскому возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.2 ст.161 УК России. Уголовное дело передано в Следственный отдел по городу Волжскому СУ СК России по Волгоградской области. Задержанным избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся дальнейшие оперативно-следственные мероприятия.



