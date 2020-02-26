Волгоградский «Ротор» возвращается с Кипра не на коне





Волгоградский «Ротор» в кубке ФНЛ занял 13-ое место. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в спортивном клубе. Сегодня «Ротор» провел последнюю на турнире игру с «Мордовией» и обыграл соперника со счетом 2:0. Это вторая победа волгоградцев в кубке ФНЛ, где выступали 16 команд. В остальных матчах "Ротор" два раза сыграл вничью, один раз проиграл.

С таким итогом закончили волгоградцы сборы на Кипре. Как ранее отмечал главный тренер «Ротора» Александр Хацкевич, результат не являлся основополагающей целью волгоградской команды. Главное – подготовка к предстоящему сезону и сыгранность команды, говорил он.

Весенняя часть первенства ФНЛ стартует 9 марта. «Ротор» на «Волгоград Арене» встретится с «Нефтехимиком» из Нижнекамска.

Напомним, в прошлом году «Ротор» в Кубке ФНЛ на Кипре занял 2-ое место.

Фото сайта "Ротора".