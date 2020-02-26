Расследования

В Волжском мужчина купил водительские права, чтобы кормить семью

Расследования 26.02.2020 16:26
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26.02.2020 16:26


25-летний волжанин получил судимость за покупку в интернете поддельных водительских прав. Как сообщили ИА «Высота 102» в объединенной пресс-службе Волгоградского облсуда, мужчина получил 6 месяцев ограничения свободы. 
Удостоверение на право управления автомобилем молодой человек купил в ноябре 2018 года. Спустя год его пьяным задержали сотрудники ДПС. При проверке документов выяснилось, что права у водителя оформлены на другого человека.
Мужчина пояснил полицейским, что в автошколе никогда не обучался, а водительское удостоверение приобрел для того, чтобы работать на машине и материально обеспечивать семью. Свою вину в содеянном он признал в полном объеме.
Приговор Волжского городского суда в законную силу не вступил и может быть обжалован в апелляционном порядке. 

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