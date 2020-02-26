Жители оказавшегося на краю пропасти дома в Волгограде винят в своих бедах УК и депутата

Расследования 26.02.2020 15:34
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26.02.2020 15:34
Жители дома №3 по улице Дзержинского в Тракторозаводском районе Волгограда, где в прошлое воскресенье провалился асфальт около фундамента, уже давно били тревогу по поводу его состояния. Как рассказали жильцы, они даже заказывали экспертизу состояния дома, которая показала, что только часть конструкций работоспособна. «По сути, дом находится в предаварийном состоянии. Мы надеялись, что нам без очереди сделают капремонт. Но нашу экспертизу положили в стол. Говорят, еще в жилинспекции она есть. А в управляющей компании еще и претензии высказали, мол, почему делали без нас? Еще сказали, ваш дом что ли бриллиантовый? Есть и похуже», - рассказала одна из жительниц.
По словам женщины, о том, что на этом месте может провалиться земля, знали слесари из управляющей компании. «Они предупреждали, но их никто не слушал. Но так все и случилось», - констатируют жильцы. Один из них также рассказал, что на месте провала одно время стояла «Газель». Но потом предупреждения о том, что асфальт может не выдержать, машину оттуда отогнали. Но никаких знаков или объявлений, предупреждающих об опасности, здесь так и не появилось.
Между тем, как рассказали жильцы, во многих квартирах хозяева не живут, предпочитают сдавать квартиры. «Потому что жить тут невозможно. На первом и втором этажах располагаются магазины и офисы. В магазинах стояли такие кондиционеры, что у людей на верхних этажах из-за вибрации микроволновки перемещались на столах на 10 -20 сантиметров», - рассказывают жильцы о «прелестях» существования в доме.
Но все стало еще хуже, когда в нескольких метрах от жилого дома расположился целый комплекс производственных зданий, известных как бизнес-пространство «Фабрика». «Сначала фуры разгружались и днем, и ночью прямо под нашими окнами, - рассказывает жительница дома. – Спать было невозможно! Сколько нам пришлось жаловаться, полицию вызывать, чтобы разгрузку убрали от наших окон».
По словам жильцов, эта территория за высоким забором принадлежит семейному бизнесу депутата Волгоградской городской думы Алексея Зверева. Когда асфальтировали площадку, подняли ее над уровнем земли на приличное расстояние. Люди подозревают, что участок около фундамента могли подмыть воды, которые из-за асфальтового покрытия не могут найти другой выход. «Вот все под наш дом и стекало», - предполагают жильцы. Журналист ИА «Высота 102» позвонил Алексею Викторовичу Звереву, чтобы выяснить, насколько обоснованы претензии жильцов, однако депутат городской думы отказался общаться с корреспондентом.
Тем временем со дня образования провала пошел уже четвертый день. Но решения о том, как ликвидировать провал, нет. Нет и уверенности, что безопасности людей ничто не угрожает. Около автомобиля, который передней частью завис над пропастью, мечется ее хозяин Владимир. Он возмущен требованиями сотрудников управляющей компании «немедленно убрать машину». «Если я в нее сяду, то машина вместе со мной рухнет в яму. Даже вытащить ее на тросе нереально, машина держится на металлической палке, которая от любого толчка сломается», - рассказывает мужчина. По его словам, даже работа эвакуатора-погрузчика здесь будет весьма рискованным занятием. Ведь погрузчик весит более двух тонн, а под вроде бы еще целым асфальтом видны огромные полости. Неизвестно, выдержит ли он нагрузку. Тем не менее Владимир собирается просить помощи в администрации Тракторозаводского района в эвакуации машины. «Если не поможет, буду жаловаться в администрацию города», - заявил он.
Сейчас люди переживают, не собираются ли образовавшийся провал просто закидать землей. «Мы считаем, что должно быть проведено обследование дома на предмет прочности фундамента. Посмотрите, там кирпичи уже почти выкрошились. Теперь будем жить и трястись от страха», - говорят горожане.
По сведениям информагентства, сегодня в администрации Тракторозаводского района будет заседать комиссия по выработке решений о ликвидации провала. «Высота 102» будет следить за развитием событий.
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