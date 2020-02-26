В Волгограде на Семи ветрах «прорубят» новую четырехполосную дорогу





Власти Волгограда анонсировали планы по строительству четырехполосной дороги по улице 8-ой Воздушной Армии в Дзержинском районе. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе мэрии, новый проезд соединит улицы Симонова и Хорошева в районе центра водных видов спорта. В прошлом году по улице Хорошева ввели в эксплуатацию 770 метров дороги, которая соединила бульвар 30-летия Победы и данный спортивный комплекс.

Протяженность асфальтового полотна составит 1 километр. Предполагается и строительство продолжения проезда по четной стороне улицы 8-й Воздушной армии от дома № 24 до пересечения с новым участком дороги по Хорошева. На данном участке также предусмотрены остановочные карманы и озеленение. В том числе, могут появиться прогулочные зоны на месте пустыря у жилых домов №9А, 11Б, 19 по улице 8-й Воздушной.

В настоящее время проект вынесен на общественное обсуждение. Ознакомиться с градостроительной документацией по 23 марта 2020 года можно на официальном сайте администрации Волгограда. Экспозиция проекта в департаменте по градостроительству и архитектуре начнет работать до 23 марта с 10-00 до 12-00 в рабочие дни по улице Порт-Саида, 7а. Все предложения, озвученные волгоградцами во время публичных слушаний, будут учтены при подготовке заключения. В случае одобрения жителями города проекта следующим этапом станет разработка рабочей и проектной документации.



