Без бумаги и волокиты: в ВТБ оформляют в электронном виде 70% банковских услуг

Экономика 26.02.2020 11:39 Новости компаний
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26.02.2020 11:39 Новости компаний
В Волгоградской области по безбумажной технологии работают 5 офисов банка ВТБ. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе банка, до конца марта 2020 года новый сервис будет доступен в 10 региональных отделениях ВТБ. Всего же по новой технологии уже работают более 800 офисов по всей стране.
Как поясняет Мигель Маркарянц, руководитель департамента розничного бизнеса – старший вице-президент ВТБ, банк использует безбумажную технологию с четвертого квартала 2019 года. Новый сервис позволяет клиентам подписывать необходимые документы в онлайн-режиме, без бумажных носителей.
Как это происходит? Сотрудник формирует операцию в системе банка и направляет электронный документ на подписание пользователю в ВТБ-онлайн. Клиент получает смс/push сообщение со ссылкой, авторизуется в ВТБ-Онлайн стандартным образом и попадает на страницу с оформляемой операцией. Клиент видит основные условия операции, а также сам договор в электронном формате. После ознакомления он может подтвердить операцию ПЭП в ВТБ-Онлайн. Электронный документ хранится в электронном архиве и в любой момент времени доступен для просмотра пользователю в ВТБ-Онлайн.
По словам Мигеля Маркарянца, сейчас в ВТБ можно оформить по такой технологии порядка 70% банковских услуг. В них входят все основные операции по кредитам, кредитным и дебетовым картам, счетам, вкладам и другие. В 2020 году их перечень будет расширен – появятся платежи и переводы. Безопасность технологии реализуется за счет целого комплекса мер, подтверждающих авторство и неизменность подписанного документа, а также надежной системы хранения данных, ПЭП и электронных документов. Отметим, что надежность реализованного механизма подтверждена независимой экспертизой.
Надо отметить, что новым клиентам банка все же необходимо один раз собственноручно подписать договор комплексного обслуживания лично в офисе. После чего другие документы можно подписывать в электронном формате с использованием ПЭП.
Как отмечает Мигель Маркарянц, клиенты активно интересуются технологией: «С конца 2019 г. уже подписано более 80 тысяч договоров. Те, кто воспользовался безбумажным обслуживанием, в дальнейшем предпочитают именно его. Многие отмечают, что давно ждали реализации подобного процесса в банках, поскольку это современно, быстро и удобно».
В ВТБ отмечают также значительный экономический эффект от внедрения технологии. И не только за счет экономии бумаги, но и за счет высвобождения времени клиента и сотрудника, транспортировки и хранения документов. К 2022 году экономия на печати документов превысит 130 млн руб., за счет хранения и транспортировки – 17,6 млн и 5,5 млн руб. соответственно.
Фото предоставлено пресс-службой банка ВТБ
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