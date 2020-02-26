В Волгограде выпечка одного блина обойдется всего в три рубля

Аналитика 26.02.2020 11:00
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26.02.2020 11:00
В Волгограде стоимость блинов ниже, чем в большинстве городов-миллионников. К такому выводу, сообщает ИА «Высота 102», пришли аналитики сервиса Едадил Яндекса, которые подсчитали стоимость ингредиентов для приготовления блинов — в целом по России и отдельно в крупных мегаполисах. Для этого изучили данные о чеках, которые пользователи приложения Едадил сканировали в декабре—феврале, чтобы получить кэшбэк.
В Волгограде общая стоимость продуктов для приготовления стопки из тридцати блинов составляет примерно 97 рублей. Больше половины этой суммы приходится на молоко — 55 рублей 50 копеек. Четыре яйца стоят 21 рубль, 400 грамм муки — 12 рублей. Нужное количество подсолнечного масла, соли и сахара стоит примерно 9 рублей.
Стоимость блинов в Волгограде ниже, чем в большинстве городов-миллионеров. Ещё дешевле необходимое количество продуктов только в Перми, Уфе и Екатеринбурге: там ингредиенты для стопки блинов стоят меньше 95 рублей. А дороже всего, 111 рублей, нужное количество продуктов стоит в Санкт-Петербурге и Красноярске, где самые высокие цены на молоко.
Аналитики также посчитали, сколько стоят популярные добавки и начинки для блинов: красная икра, творог, сгущёнка, сметана и сливочное масло. Распространённые варианты фасовки в разных городах могут отличаться. Например, в Краснодаре творог в большинстве случаев покупают в упаковках по 180 грамм, в Уфе — 200 грамм, а в Омске — 450 грамм. Чтобы сравнить города между собой, смотрели на медианную стоимость ста грамм продукта.
В Волгограде цены на популярные добавки сравнительно невысокие, например, сметана и творог здесь на 5% дешевле среднего по городам-миллионерам, сгущёнка — на 8%. Если делать начинку из красной икры, надо потратить в среднем 168 рублей.
Напомним, в Волгограде 1 марта обещают организовать "праздник живота" для любителей блинов. В конкурсе "Царицынские блины" примут участие организации общепита и предприниматели, которые предложат угощение на любой вкус.
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