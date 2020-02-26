В Волгоградской области «раскрасят» дороги в 17 районах





Почти 79 миллионов рублей планируется освоить в ходе работ по организации безопасности дорожного движения на дорогах в 17 районах Волгоградской области. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на сайт госзакупок, заказчиком электронного аукциона выступило ГБУ Волгоградской области "Волгоградавтодор".

Работы будут проведены в Быковском, Городищенском, Еланском, Жирновском, Калачевском, Котельниковском, Камышинском, Михайловском, Николаевском, Новоаннинском, Палласовском, Суровикинском, Октябрьском, Урюпинском, Фроловском, Чернышковском и Среднеахтубинском районах.

Согласно техзаданию, в этих районах на автомобильных дорогах общего пользования регионального и межмуниципального значения протяженностью 3532,456 км планируется нанести дорожную разметку и разметку пешеходных переходов эмалью белого и желтого цветов, установить пешеходные и недостающие светофоры на автодорогах. Так, светофорный объект будет установлен на 827 км автомобильной дороги "Волгоград – Краснослободск – Средняя Ахтуба".

Нанесение дорожной разметки будет происходить в два этапа: с момента заключения контракта по 3 июня текущего года, а также с 1 по 31 сентября. Новый светофор должен появиться на дороге в срок до 3 июня 2020 года.



