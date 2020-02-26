В Волгоградской области «раскрасят» дороги в 17 районах

Экономика 26.02.2020 10:21
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26.02.2020 10:21
Почти 79 миллионов рублей планируется освоить в ходе работ по организации безопасности дорожного движения на дорогах в 17 районах Волгоградской области. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на сайт госзакупок, заказчиком электронного аукциона выступило ГБУ Волгоградской области "Волгоградавтодор".
Работы будут проведены в Быковском, Городищенском, Еланском, Жирновском, Калачевском, Котельниковском, Камышинском, Михайловском, Николаевском, Новоаннинском, Палласовском, Суровикинском, Октябрьском, Урюпинском, Фроловском, Чернышковском и Среднеахтубинском районах.
Согласно техзаданию, в этих районах на автомобильных дорогах общего пользования регионального и межмуниципального значения протяженностью 3532,456 км планируется нанести дорожную разметку и разметку пешеходных переходов эмалью белого и желтого цветов, установить пешеходные и недостающие светофоры на автодорогах. Так, светофорный объект будет установлен на 827 км автомобильной дороги "Волгоград – Краснослободск – Средняя Ахтуба".
Нанесение дорожной разметки будет происходить в два этапа: с момента заключения контракта по 3 июня текущего года, а также с 1 по 31 сентября. Новый светофор должен появиться на дороге в срок до 3 июня 2020 года.
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