Волгоградский облизбирком мобилизует ТИК перед голосованием по конституции

Общество 25.02.2020 17:43
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25.02.2020 17:43
Сегодня в облизбиркоме в режиме видеоконференцсвязи состоялось совещание с председателями территориальных избирательных комиссий. Как сообщили ИА «Высота 102» в областной избирательной комиссии, председатель ИКВО рассказал о первостепенных задачах, стоящих на данном этапе перед избирательными комиссиями по подготовке проведения общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации.
«Президентом Российской Федерации организация проведения голосования возложена на систему избирательных комиссий», - напомнил Виктор Черячукин. Важнейшей задачей, акцентировал внимание участников совещания глава облизбиркома, является создание необходимых условий и обеспечение возможности участия в голосовании всем гражданам.
К слову, на прошлой неделе состоялось заседание Совета председателей, где также был рассмотрен ряд вопросов, связанных с подготовкой к проведению общероссийского голосования.
Между тем, дата проведения общероссийского голосования еще не определена. Ожидается, что об этом будет объявлено завтра на встрече Владимира Путина с рабочей группой, которая занимается подготовкой изменений в конституцию.
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