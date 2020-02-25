В преддверии календарной весны на улицах Волгограда «расцвели» ямы

Общество 25.02.2020 14:51
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25.02.2020 14:51
С приближением календарной весны в Волгограде внезапно исчез асфальт на некоторых дорогах. Как сообщили ИА "Высота 102" местные жители, сегодня щедро усыпана ямами улица имени легендарного летчика-бомбардировщика, Героя Советского Союза Виктора Хользунова в Краснооктябрьском районе. "Участок дороги в границах от улицы им. Маршала Еременко до проспекта Ленина рассыпается на глазах. Водители пытаются объезжать все эти ямы, выезжают на встречную полосу, что, как известно, очень опасно", - рассказывают читатели информагентства.
Местами провалился асфальт и на улице Лермонтова - там, где его латают почти каждый год. Сейчас этот участок дороги на Второй Продольной магистрали снова требует как минимум ямочного ремонта. До аварийного состояния этой зимой сносилось дорожное покрытие и на Астраханском мосту в Волгограде . В преддверии календарной весны асфальт на мосту раскрошился, а на проезжей части "зацвели" ямы.
Аналогичная картину можно увидеть и на других улицах в Волгограде.
Напомним, что в текущем году в городе будет отремонтировано свыше 30 дорожных объектов протяженностью более 26 километров. Подрядные организации уже определены. Они приступят к работам, как только позволят погодные условия. В мэрии Волгограда уточнили, что капитальный ремонт Астраханского моста запланирован на текущий год: здесь полностью заменят дорожное покрытие, что не делалось последние 10-15 лет. Так, на проезжей части Астраханского моста пройдет реконструкция покрытия площадью свыше 7,5 тысячи квадратных метров с укладкой двух слоев асфальтобетона, в том числе с использованием щебеночно-мастичного асфальтобетона. На улицах Хользунова и Лермонтова будет проведен текущий ремонт для приведения дорожного полотна в нормативное состояние.
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