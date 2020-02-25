Борьба с коррупцией

В мэрии Волгограда объяснились по поводу подозрительной закупки горводоканалом услуг по возврату НДС

Борьба с коррупцией 25.02.2020 13:13
0
25.02.2020 13:13


Объявленная МУП «Горводоканал г.Волгограда» 11 февраля закупка на оказание юридических услуг по вопросам исчисления и уплаты НДС с начальной ценой договора в сумме более 24 миллионов рублей сразу вызвала вопросы экспертного сообщества. Согласно условиям конкурса, получается, что муниципальное предприятие намерено щедро заплатить юристам, чтобы недоплатить в бюджет 100 миллионов налогов при осуществлении капитальных вложений в объект «подводный переход через реку Волга основного и резервного напорных коллекторов в Центральном районе Волгограда».
Балансовая стоимость сооружений составляет 632 миллиона 598 тысяч рублей. Работы по строительству проходили еще в 2016 - 2018 годах, заказчиком выступала городская администрация в лице МКУ «Служба единого заказчика-застройщика г. Волгограда». Теперь объект находится в хозяйственном ведении МУП «Горводоканал г. Волгограда» и предприятие намерено воспользоваться услугами юристов, чтобы снизить затраты. Для потенциальных исполнителей заказа предъявляются такие требования, как «подготовка правовой позиции по применению налогового вычета», «представление интересов заказчика в ходе проведения мероприятий налогового контроля и при рассмотрении их результатов», подготовка деклараций, а также административное и судебное обжалование действий налоговой инспекции. 

В администрации города ИА «Высота 102» пояснили, что действующее законодательство предусматривает возможность возмещения муниципальным предприятием НДС в размере 18 % от балансовой стоимости объекта.
«Полученные средства планируется направить на осуществление текущей деятельности предприятия. Максимальный размер для исполнителя контракта составит не более 25% только в том случае, если будет получен экономический эффект. Размер вознаграждения обусловлен объемом процедур, в который включены экспертизы и многое другое, что предстоит сделать исполнителю контракта за счет собственных средств в ходе возмещения НДС. Все расходы, связанные с исполнением контракта, исполнитель несет также самостоятельно за счет своего вознаграждения», - отметили в администрации Волгограда.
Активист ОНФ Антон Щепетнов поделился с ИА «Высота 102» своим мнением: «Из конкурсной документации следует, что критерием определения цены является «процентовка» от стоимости продукта - возврата НДС, с соответствующими формулами. Такая методика является даже не завышенной, а несоразмерной стоимости оказания данной услуги на юридическом рынке. Закон №44 -ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных муниципальных нужд» позволяет вводить критерии выбора исполнителя на основании самой низкой цены. Здесь этого сделано не было. Также неясно, каким образом произойдет выбор исполнителя - если на основании знания продукта и документации о возврате НДС, то данная методика несет в себе коррупционные риски, поскольку всегда есть соблазн, отнестись к одному исполнителю более благосклонно, предоставив ему неофициально более полные данные о продукте. Кроме того, нельзя исключать, что данный тендер может иметь коррупционные признаки и быть завуалированным способом вывода денег, путем проведения конкурса с заведомо известными результатами, и выплаты большой суммы денег «своим» людям». По мнению Антона Щепетнова, при применении механизмов свободной конкуренции, даже исходя из закона 44-ФЗ, подобную работу по оказанию юридических услуг можно выполнить качественно, но за гораздо меньшую цену. Эксперты так же отмечают, что имущество МУП «Горводоканал г. Волгограда» в 2015 году было на 30 лет передано ООО «Концессии водоснабжения». Функционал МУП теперь крайне ограничен, выручка не впечатляет, а вот концессионер только в 2018 году показал прибыль более чем в 3 миллиарда рублей. 


Комментарии
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Выбрать стоматологию. Необходима консультация специалиста.

Урны, контейнеры, щетинистое покрытие. 95 50 05; 95 50 06

Квартиры с ремонтом от застройщика!Декларация на www.bs34.ru
Борьба с коррупцией
19.02.2020 14:30
Борьба с коррупцией 19.02.2020 14:30
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
14.02.2020 08:26
Борьба с коррупцией 14.02.2020 08:26
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
13.02.2020 13:20
Борьба с коррупцией 13.02.2020 13:20
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
13.02.2020 09:41
Борьба с коррупцией 13.02.2020 09:41
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
12.02.2020 15:52
Борьба с коррупцией 12.02.2020 15:52
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
12.02.2020 14:49
Борьба с коррупцией 12.02.2020 14:49
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
12.02.2020 12:59
Борьба с коррупцией 12.02.2020 12:59
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
11.02.2020 19:51
Борьба с коррупцией 11.02.2020 19:51
Комментарии 0

0
Далее
Борьба с коррупцией
10.02.2020 15:11
Борьба с коррупцией 10.02.2020 15:11
Комментарии 0

0
Далее
Борьба с коррупцией
10.02.2020 09:12
Борьба с коррупцией 10.02.2020 09:12
Комментарии 0

0
Далее
Борьба с коррупцией
07.02.2020 09:24
Борьба с коррупцией 07.02.2020 09:24
Комментарии 0

0
Далее
Борьба с коррупцией
06.02.2020 11:21
Борьба с коррупцией 06.02.2020 11:21
Комментарии 0

0
Далее
Борьба с коррупцией
05.02.2020 16:13
Борьба с коррупцией 05.02.2020 16:13
Комментарии 0

0
Далее
Борьба с коррупцией
05.02.2020 12:30
Борьба с коррупцией 05.02.2020 12:30
Комментарии 0

0
Далее
Борьба с коррупцией
05.02.2020 10:19
Борьба с коррупцией 05.02.2020 10:19
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

17:44
Сбербанк в Волгограде предоставил банковскую гарантию на строительство онкоцентраСмотреть фотографии
17:43
Волгоградский облизбирком мобилизует ТИК перед голосованием по конституцииСмотреть фотографии
16:55
В Волгоградской области застройщика «Изумрудного города» за обман дольщиков оставили на свободеСмотреть фотографии
16:02
"Ищем причину": в Волгограде многоквартирный дом оказался на краю пропастиСмотреть фотографии
15:09
Дело на треть миллиарда: в Волгограде идет под суд гендиректор заводаСмотреть фотографии
14:51
В преддверии календарной весны на улицах Волгограда «расцвели» ямыСмотреть фотографии
14:34
Банк «Открытие» предлагает записаться в отделения онлайнСмотреть фотографии
13:13
В мэрии Волгограда объяснились по поводу подозрительной закупки горводоканалом услуг по возврату НДССмотреть фотографии
13:00
Еще не ветер: в Волгограде устраняют последствия деревопадаСмотреть фотографии
12:51
Интеллектуальная система «Ростелекома» поможет подобрать персоналСмотреть фотографии
12:00
«Очнулся – гипс»: в Волгоградской области банкирша провернула аферу на полмиллиона рублейСмотреть фотографии
11:05
В Волгоградской области селян «ткнули носом» в две застарелые свалкиСмотреть фотографии
10:36
Nemoloko оценили педиатрыСмотреть фотографии
10:04
В Волгограде неуступчивый водитель погиб в ДТПСмотреть фотографии
09:45
Участник процесса о смертельном ДТП с участием единоросса стал ответчиком в Волжском горсудеСмотреть фотографии
08:44
В Волгоградской области ураган валит деревьяСмотреть фотографии
22:15
В Волгоградской области за последние 20 лет количество чиновников выросло почти в 2 разаСмотреть фотографии
19:13
«Никакой реставрации не было»: всплыла предыстория дефектного ремонта памятника воинам Богунского полкаСмотреть фотографии
18:23
В Волгограде «Концессии теплоснабжения» не меняли трубы, отработавшие свой срокСмотреть фотографии
17:45
Заметают следы?: под Волгоградом с ликвидированной в рамках нацпроекта свалки экстренно вывозят мусорСмотреть фотографииCмотреть видео
17:04
Журналисты Юга России представили на конкурс СМИ «Вместе в цифровое будущее» более 300 работСмотреть фотографии
15:31
Дубец близко: проект строительства третьей очереди моста через Волгу одобрен госэкспертизойСмотреть фотографии
15:09
Жители Волгограда в шоке от халтурной реконструкции парка ГагаринаСмотреть фотографии
14:23
«Будем топить печку»: в Волгограде под самый корешок в целях омоложения срубили деревьяСмотреть фотографииCмотреть видео
12:39
В мире людей и животных: фоторепортаж с волгоградского птичьего рынкаСмотреть фотографии
12:07
В волгоградской клинике пластической хирургии «Ассоль» началась процедура банкротстваСмотреть фотографии
11:36
В Волгограде из-за пожара в 16-этажке эвакуировали 20 человек, есть пострадавшийСмотреть фотографии
10:47
Бывшего гендиректора волгоградского «Красного Октября» подозревают в злоупотреблении полномочиямиСмотреть фотографии
10:15
В Волгограде льготникам грозит блокировка транспортных карт "Волна"Смотреть фотографии
10:05
В Волгограде два 20-летних парня погибли в лобовом ДТПСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 