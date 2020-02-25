



Объявленная МУП «Горводоканал г.Волгограда» 11 февраля закупка на оказание юридических услуг по вопросам исчисления и уплаты НДС с начальной ценой договора в сумме более 24 миллионов рублей сразу вызвала вопросы экспертного сообщества. Согласно условиям конкурса, получается, что муниципальное предприятие намерено щедро заплатить юристам, чтобы недоплатить в бюджет 100 миллионов налогов при осуществлении капитальных вложений в объект «подводный переход через реку Волга основного и резервного напорных коллекторов в Центральном районе Волгограда».

Балансовая стоимость сооружений составляет 632 миллиона 598 тысяч рублей. Работы по строительству проходили еще в 2016 - 2018 годах, заказчиком выступала городская администрация в лице МКУ «Служба единого заказчика-застройщика г. Волгограда». Теперь объект находится в хозяйственном ведении МУП «Горводоканал г. Волгограда» и предприятие намерено воспользоваться услугами юристов, чтобы снизить затраты. Для потенциальных исполнителей заказа предъявляются такие требования, как «подготовка правовой позиции по применению налогового вычета», «представление интересов заказчика в ходе проведения мероприятий налогового контроля и при рассмотрении их результатов», подготовка деклараций, а также административное и судебное обжалование действий налоговой инспекции.





В администрации города ИА «Высота 102» пояснили, что действующее законодательство предусматривает возможность возмещения муниципальным предприятием НДС в размере 18 % от балансовой стоимости объекта.

«Полученные средства планируется направить на осуществление текущей деятельности предприятия. Максимальный размер для исполнителя контракта составит не более 25% только в том случае, если будет получен экономический эффект. Размер вознаграждения обусловлен объемом процедур, в который включены экспертизы и многое другое, что предстоит сделать исполнителю контракта за счет собственных средств в ходе возмещения НДС. Все расходы, связанные с исполнением контракта, исполнитель несет также самостоятельно за счет своего вознаграждения», - отметили в администрации Волгограда.

Активист ОНФ Антон Щепетнов поделился с ИА «Высота 102» своим мнением: «Из конкурсной документации следует, что критерием определения цены является «процентовка» от стоимости продукта - возврата НДС, с соответствующими формулами. Такая методика является даже не завышенной, а несоразмерной стоимости оказания данной услуги на юридическом рынке. Закон №44 -ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных муниципальных нужд» позволяет вводить критерии выбора исполнителя на основании самой низкой цены. Здесь этого сделано не было. Также неясно, каким образом произойдет выбор исполнителя - если на основании знания продукта и документации о возврате НДС, то данная методика несет в себе коррупционные риски, поскольку всегда есть соблазн, отнестись к одному исполнителю более благосклонно, предоставив ему неофициально более полные данные о продукте. Кроме того, нельзя исключать, что данный тендер может иметь коррупционные признаки и быть завуалированным способом вывода денег, путем проведения конкурса с заведомо известными результатами, и выплаты большой суммы денег «своим» людям». По мнению Антона Щепетнова, при применении механизмов свободной конкуренции, даже исходя из закона 44-ФЗ, подобную работу по оказанию юридических услуг можно выполнить качественно, но за гораздо меньшую цену. Эксперты так же отмечают, что имущество МУП «Горводоканал г. Волгограда» в 2015 году было на 30 лет передано ООО «Концессии водоснабжения». Функционал МУП теперь крайне ограничен, выручка не впечатляет, а вот концессионер только в 2018 году показал прибыль более чем в 3 миллиарда рублей.







