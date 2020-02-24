В Волгограде переместили остановку электрички





С сегодняшнего дня в Волгограде посадка и высадка пассажиров вблизи остановочной платформы Акварель будет осуществляться на временных платформах. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе Приволжской железной дороги, это связано со строительством участка новой автотрассы на ул. Электролесовская.

Напомним, в Волгограде приступили к возведению трассы, которая свяжет Кировский и Советский районы. Четырехполосная магистраль от ул. Автомобилистов до ул. Кирова должна быть сдана в эксплуатацию в 2022 году. Рабочим предстоит обустроить проезжую часть на площади около 25 тысяч кв. метров. Также они возведут новую линию наружного освещения.



