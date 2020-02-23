Губернатор Волгоградской области обогнал Бастрыкина и Жириновского в медиарейтинге российских мужчин
Аналитика 23.02.2020 15:20
0
23.02.2020 15:20
Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров занял 29-ое место в рейтинге российских мужчин, подготовленном Медиалогией. Как сообщает ИА «Высота 102», за прошедший год - с февраля 2019 года и по сегодняшний период, количество упоминаний о главе регионе в СМИ составило 81 156 раз. Безоговорочным лидером рейтинга стал Владимир Путин – о нем пресса упоминала 3 599 841 раз. На втором месте расположились Дмитрий Медведев и Дмитрий Песков.
Андрея Бочарова обогнал в рейтинге Филипп Киркоров, заняв 27-ое место. Зато губернатор Волгоградской области оставил позади главу СК Александра Бастрыкина (35-ое место) и вождя ЛДПР Владимира Жириновского (36-ое место).
Всего в списке – 50 мужчин – политиков, артистов, силовиков, глав регионов, руководителей коммерческих организаций, футболистов, журналистов и т.д.
Справка. Рейтинг построен на основе базы СМИ системы «Медиалогия», включающей более 53 тыс. влиятельных источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, Интернет-СМИ.
Реклама
«После 40 лет женщины доминируют»: В Волгоградстате перед 23 февраля рассказали всю правду о мужчинах21.02.2020 10:41
Аналитика 21.02.2020 10:41
Жителям Волгоградской области предрекли рост реальной зарплаты20.02.2020 13:24
Аналитика 20.02.2020 13:24
Средняя зарплата жителей Волгоградской области выросла за прошлый год на три тысячи рублей18.02.2020 14:47
Аналитика 18.02.2020 14:47
Население Волгоградской области привыкает жить без кредитов17.02.2020 11:12
Аналитика 17.02.2020 11:12
Волгоградская область скатилась в рейтинге качества жизни российских городов17.02.2020 09:14
Аналитика 17.02.2020 09:14
В Волгоградской области дизельное топливо за 2019 год подорожало на 5%15.02.2020 09:51
Аналитика 15.02.2020 09:51
Лед тронулся: часть зарплатных долгов в Волгоградской области удалось погасить15.02.2020 08:45
Аналитика 15.02.2020 08:45
«Потребительский индекс Иванова» Сбербанка стабильно рос на протяжении всего 2019 года14.02.2020 15:42
Аналитика 14.02.2020 15:42
В Волгограде подешевел элитный бензин13.02.2020 16:43
Аналитика 13.02.2020 16:43
Города Поволжья вошли в рейтинг самых «свадебных» городов, составленный Сбербанком13.02.2020 16:18
Аналитика 13.02.2020 16:18
Читающая ли мы нация, выяснили Сбербанк, «Платформа ОФД» и «Рамблер»10.02.2020 15:58
Аналитика 10.02.2020 15:58
Не лучший показатель по стране: зарплату волгоградцев перевели в литры бензина10.02.2020 13:29
Аналитика 10.02.2020 13:29
Вузы рулят: Росстат «подбил» зарплату бюджетников в Волгоградской области за прошлый год10.02.2020 11:15
Аналитика 10.02.2020 11:15
В Волгоградской области подсчитали количество умерших от рака07.02.2020 15:07
Аналитика 07.02.2020 15:07
В Волгоградской области на мизер подешевел бензин06.02.2020 14:13
Аналитика 06.02.2020 14:13
Реклама