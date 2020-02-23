Губернатор Волгоградской области обогнал Бастрыкина и Жириновского в медиарейтинге российских мужчин





Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров занял 29-ое место в рейтинге российских мужчин, подготовленном Медиалогией. Как сообщает ИА «Высота 102», за прошедший год - с февраля 2019 года и по сегодняшний период, количество упоминаний о главе регионе в СМИ составило 81 156 раз. Безоговорочным лидером рейтинга стал Владимир Путин – о нем пресса упоминала 3 599 841 раз. На втором месте расположились Дмитрий Медведев и Дмитрий Песков.

Андрея Бочарова обогнал в рейтинге Филипп Киркоров, заняв 27-ое место. Зато губернатор Волгоградской области оставил позади главу СК Александра Бастрыкина (35-ое место) и вождя ЛДПР Владимира Жириновского (36-ое место).

Всего в списке – 50 мужчин – политиков, артистов, силовиков, глав регионов, руководителей коммерческих организаций, футболистов, журналистов и т.д.