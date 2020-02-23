Аналитика

Губернатор Волгоградской области обогнал Бастрыкина и Жириновского в медиарейтинге российских мужчин

Аналитика 23.02.2020 15:20
0
23.02.2020 15:20


Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров занял 29-ое место в рейтинге российских мужчин, подготовленном Медиалогией. Как сообщает ИА «Высота 102», за прошедший год - с февраля 2019 года и по сегодняшний период, количество упоминаний о главе регионе в СМИ составило  81 156 раз. Безоговорочным лидером рейтинга стал Владимир Путин – о нем пресса упоминала 3 599 841 раз. На втором месте расположились  Дмитрий Медведев и Дмитрий Песков. 
Андрея Бочарова обогнал в рейтинге Филипп Киркоров, заняв 27-ое место. Зато губернатор Волгоградской области оставил позади главу СК Александра Бастрыкина (35-ое место) и вождя ЛДПР Владимира Жириновского (36-ое место). 
Всего в списке – 50 мужчин – политиков, артистов, силовиков, глав регионов, руководителей коммерческих организаций, футболистов, журналистов и т.д.
Справка. Рейтинг построен на основе базы СМИ системы «Медиалогия», включающей более 53 тыс. влиятельных источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, Интернет-СМИ.


Комментарии
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Выбрать стоматологию. Необходима консультация специалиста.

Урны, контейнеры, щетинистое покрытие. 95 50 05; 95 50 06

Квартиры с ремонтом от застройщика!Декларация на www.bs34.ru
Аналитика
21.02.2020 10:41
Аналитика 21.02.2020 10:41
Комментарии

0
Далее
Аналитика
20.02.2020 13:24
Аналитика 20.02.2020 13:24
Комментарии

0
Далее
Аналитика
18.02.2020 14:47
Аналитика 18.02.2020 14:47
Комментарии

0
Далее
Аналитика
17.02.2020 11:12
Аналитика 17.02.2020 11:12
Комментарии

0
Далее
Аналитика
17.02.2020 09:14
Аналитика 17.02.2020 09:14
Комментарии

0
Далее
Аналитика
15.02.2020 09:51
Аналитика 15.02.2020 09:51
Комментарии

0
Далее
Аналитика
15.02.2020 08:45
Аналитика 15.02.2020 08:45
Комментарии

0
Далее
Аналитика
14.02.2020 15:42
Аналитика 14.02.2020 15:42
Комментарии 0

0
Далее
Аналитика
13.02.2020 16:43
Аналитика 13.02.2020 16:43
Комментарии

0
Далее
Аналитика
13.02.2020 16:18
Аналитика 13.02.2020 16:18
Комментарии 0

0
Далее
Аналитика
10.02.2020 15:58
Аналитика 10.02.2020 15:58
Комментарии 0

0
Далее
Аналитика
10.02.2020 13:29
Аналитика 10.02.2020 13:29
Комментарии 0

0
Далее
Аналитика
10.02.2020 11:15
Аналитика 10.02.2020 11:15
Комментарии 0

0
Далее
Аналитика
07.02.2020 15:07
Аналитика 07.02.2020 15:07
Комментарии 0

0
Далее
Аналитика
06.02.2020 14:13
Аналитика 06.02.2020 14:13
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

15:20
Губернатор Волгоградской области обогнал Бастрыкина и Жириновского в медиарейтинге российских мужчинСмотреть фотографии
15:03
Бросай все и к теще на блины: в Масленичную неделю волгоградцев ждет праздник животаСмотреть фотографии
14:30
Укушенный мастифом житель Волгограда засудил хозяйку собакиСмотреть фотографии
14:23
Волгоградский «Ротор» на Кипре с треском обыграл московский клуб из второго дивизионаСмотреть фотографии
11:49
В Волгограде отмечают День защитника ОтечестваСмотреть фотографииCмотреть видео
10:36
Жители Волгограда в шоке от халтурной реконструкции парка ГагаринаСмотреть фотографии
09:35
Почти 2000 новых фонарей установят на улицах Волгограда до конца годаСмотреть фотографии
09:20
В Волгоградской области пешеход «сбил» пешеходаСмотреть фотографии
21:22
Заметают следы?: под Волгоградом с ликвидированной в рамках нацпроекта свалки экстренно вывозят мусорСмотреть фотографииCмотреть видео
18:48
Оградили и забыли: в Волгограде разрушенный колодец все еще ждет коммунальщиковСмотреть фотографии
15:15
В Волгограде на кастинг для съемок военной драмы пришли сотни мужчинСмотреть фотографии
12:29
Бывший министр Волгоградской области стал «приличной принцессой» и фигурантом уголовных делСмотреть фотографии
11:23
В Волгограде за пассажирами рейсовых теплоходов будут наблюдать свыше 100 видеокамерСмотреть фотографии
10:29
В теплицах Волгоградской области собрали «урожай» нелегаловСмотреть фотографии
09:45
Пятеро пешеходов попали под колеса машин в Волгоградской областиСмотреть фотографии
08:27
Под Волгоградом в ночном ДТП с лошадью пострадал водительСмотреть фотографии
20:31
В Волгограде новый маршрут свяжет Верхнюю Ельшанку и ЖК «Комарово»Смотреть фотографии
19:48
Снег и туман накроют федеральные трассы в Волгоградской областиСмотреть фотографии
16:31
Дубец близко: проект строительства третьей очереди моста через Волгу одобрен госэкспертизойСмотреть фотографии
15:55
Власти Волгограда заказали эвакуаторы для зачистки мест проведения мероприятийСмотреть фотографии
15:18
По приказу Шойгу: в Волгограде 23 февраля прогремит артиллерийский салютСмотреть фотографии
15:09
В Волгограде прокуратура пресекла продажу анаболических стероидов через интернетСмотреть фотографии
13:45
Волгоградцы признались, почему боятся ухода ПутинаСмотреть фотографии
13:35
Росгвардейцы спасли 11 жильцов из горящего дома в Волгоградской областиСмотреть фотографии
13:01
В Волгограде после ДТП с автобусом водителя и пассажира легковушки спасало МЧС (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
12:10
Игра слов и порывы ветра: застройщика нового ТЦ в Волгограде уличили в обманчивой рекламеСмотреть фотографии
12:05
Пора на грядки: волгоградских дачников предупредили о досрочном открытии речного сообщенияСмотреть фотографии
11:34
В Волгограде регулировщик окон «удачно нырнул» в бабулин кошелекСмотреть фотографии
11:10
В Волгограде скандальный недострой со второй попытки обрел хозяинаСмотреть фотографии
10:41
«После 40 лет женщины доминируют»: В Волгоградстате перед 23 февраля рассказали всю правду о мужчинахСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 