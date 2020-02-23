В Волгоградской области пешеход «сбил» пешехода

Происшествия 23.02.2020 09:20
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23.02.2020 09:20
В Палласовском районе Волгоградской области 27-летний водитель стал виновником ДТП, в котором пострадали два человека. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, накануне в восемь часов вечера автомобиль «Рено Логан», двигаясь по ул. Садовая в направлении Палласовки, наехал на 40-летнего пешехода. В результате наезда его отбросило на 17-летнего пешехода, двигавшегося по краю проезжей части во встречном направлении. В результате ДТП пешеходы с различными травмами доставлены в больницу.
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