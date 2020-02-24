«Будем топить печку»: в Волгограде под самый корешок в целях омоложения срубили деревья







С заявлением в полицию по факту вырубки деревьев возле многоэтажки обратился житель дома №6 по улице Зерноградской. Как сообщил ИА «Высота 102» Денис Бузько, несколько дней назад под видом опиловки сотрудниками управляющей компании были полностью спилены два взрослых, но не старых, по мнению мужчины, тополя.

«Еще прошлым летом деревья были зелеными, с пышной кроной. И сейчас на срубленных ветках можно видеть свежие почки. Срезы стволов тоже выглядят вполне здоровыми. Считаю, что действия коммунальщиков незаконны», - говорит Денис Бузько.

Рабочие управляющей компании, которых застал житель дома за распилом тополей, заявили, что разрешительных документов на данные работы не видели и действуют только по приказу своего руководства. Гору образовавшихся бревен сотрудники УК, по их же словам, увезут домой для растапливания печей.

Денис Бузько обратился за разъяснениями и в администрацию Красноармейского района. Чиновники устно пояснили ему, что добро на вырубку возле дома №6 по улице Зерноградской не давали.





Данный факт ИА «Высота 102» подтвердили и в пресс-службе мэрии. Информагентству рассказали, что эксплуатирующая организация обращалась в райадминистрацию исключительно по поводу омолаживающей обрезки деревьев, растущих на прилегающей к дому территории.

«25 февраля комиссия на основании поступивших обращений жителей дома проведет выездную проверку. Если будет выявлено, что проведен несанкционированный демонтаж деревьев, то в отношении нарушителей будет применены меры административного воздействия», - заключили в муниципалитете.