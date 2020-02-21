Радушная хозяйка однушки из Волжского «обогрела» шестерых узбеков

Происшествия 21.02.2020 10:15
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21.02.2020 10:15
Шестерых гастарбайтеров из Узбекистана прописала в своей скромной однокомнатной квартире 42-летняя волжанка. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области. Реально иностранцы проживали по другому адресу, зарабатывая на ремонтных работах. Радушная хозяйка задержана полицейскими. Возбуждено уголовное дело по ст. 322.3 УК РФ – «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации». Санкция статьи предусматривает наказание до трех лет тюремного заключения.
О фиктивной прописке еще четверых жителей Узбекистана в Тракторозаводском районе Волгограда узнал участковый уполномоченный полиции. Иностранцев за денежное вознаграждение зарегистрировал в своей квартире 33-летний мужчина. В настоящее время полицейские устанавливают фактическое пребывание гостей из бывшей союзной республики.
По данному факту проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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