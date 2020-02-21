Радушная хозяйка однушки из Волжского «обогрела» шестерых узбеков





Шестерых гастарбайтеров из Узбекистана прописала в своей скромной однокомнатной квартире 42-летняя волжанка. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области. Реально иностранцы проживали по другому адресу, зарабатывая на ремонтных работах. Радушная хозяйка задержана полицейскими. Возбуждено уголовное дело по ст. 322.3 УК РФ – «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации». Санкция статьи предусматривает наказание до трех лет тюремного заключения.

О фиктивной прописке еще четверых жителей Узбекистана в Тракторозаводском районе Волгограда узнал участковый уполномоченный полиции. Иностранцев за денежное вознаграждение зарегистрировал в своей квартире 33-летний мужчина. В настоящее время полицейские устанавливают фактическое пребывание гостей из бывшей союзной республики.

По данному факту проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.



