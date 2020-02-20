Секрет долголетия от Филиала ООО «Капитал МС» в Волгоградской области





Акция «Секрет долголетия» запущена Филиалом ООО «Капитал медицинское страхование» в Волгоградской области в октябре 2019 года.

Особое внимание сотрудники филиала уделяют тем застрахованным, которым в текущем году исполняется 100 лет. Страховые представители посещают их, поздравляют с днем рождения и просят поделиться своим секретом долголетия.

В каждом регионе имеются свои, особые секреты долголетия. Некоторые из них срабатывают только для местных жителей, но большая часть рецептов универсальна.

Как отмечают в страховой компании, почти каждый из отпраздновавших 100-летний юбилей уверен - для того, чтобы жить долго, нужно любить себя, по-доброму относиться к окружающим, настроиться на позитив, радоваться каждому дню и верить, что он обязательно принесет счастье и удачу.

10 октября 2019 года исполнилось 100 лет жительнице Палласовского муниципального района Насип Каировой, а 18 октября 2019 года вековой юбилей отпраздновала еще одна жительница Палласовского муниципального района - Вера Михайловна Бабенко.

Сотрудники центрального офиса Волгограда и офиса в г. Палласовка филиала ООО «Капитал МС» в Волгоградской области посетили именинниц, поздравили их с вековым юбилеем, подарили памятные подарки, а также рассказали им и их многочисленным родственникам о возможности защиты прав застрахованных лиц в ООО «Капитал МС».

Насип Каирова - очень добрая и открытая женщина, секретом своего долголетия считает полноценное питание с включением в рацион мясных продуктов, ежедневные прогулки на свежем воздухе и доброе отношение к людям. Секрет долголетия Веры Михайловны - употребление в пищу чистой ключевой воды, которой славится ее поселок, и добрые взаимоотношения с окружающими.

25 ноября 2019 года исполнилось 100 лет жительнице Центрального района Волгограда Любови Андреевне Ивановой. Сотрудники центрального офиса Волгограда филиала ООО «Капитал МС» в Волгоградской области посетили именинницу, поздравили ее с вековым юбилеем, подарили памятные подарки, рассказали о работе страховых представителей. Любовь Андреевна - человек широкой души, очень добрая и понимающая, уделяет внимание своему питанию, включает в рацион мясную пищу, большую часть жизни проводит на свежем воздухе. Вся ее жизнь была посвящена людям - пациентам (Любовь Андреевна - врач-фтизиатр) и близким. Даже сейчас она активно помогает правнукам, а они гордятся своей бабушкой!

В рамках проводимой акции сотрудники центрального офиса Волгограда и офиса в Дзержинском районе Волгограда Филиала ООО «Капитал МС» в Волгоградской области посетили жительницу Дзержинского района Веру Матвеевну Носову, которой в 2019 году исполнилось 99 лет. Секрет своего долголетия Вера Матвеевна видит в отзывчивости и сочувствии к людям.

Именно доброта, готовность помочь, любовь к жизни явилась общим секретом долголетия у всех именинников.

Всем долгожителям назначены персональные кураторы – страховые представители филиала ООО «Капитал МС» в Волгоградской области, которые будут на связи с именинниками в любое время суток для решения любых вопросов, возникающих в сфере здравоохранения.

Акция продолжается! Ваше здоровье – Ваш Капитал!

Напомним, ООО «Капитал медицинское страхование» работает с застрахованными лицами на территории 42 регионов Российской Федерации от Калининграда до Хабаровска – здесь открыто более 1000 страховых представительств.





Телефон контакт-центра в Волгоградской области (8442) 55-01-65 (звонок бесплатный)

Центральный офис Филиала ООО "Капитал МС" в Волгоградской области:

Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, д. 30а. 8-800-100-81-02 (круглосуточно)

Наш сайт: www.kapmed.ru.



