Секрет долголетия от Филиала ООО «Капитал МС» в Волгоградской области

Общество 20.02.2020 08:19 Новости компаний
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20.02.2020 08:19 Новости компаний
Акция «Секрет долголетия» запущена Филиалом ООО «Капитал медицинское страхование» в Волгоградской области в октябре 2019 года.
Особое внимание сотрудники филиала уделяют тем застрахованным, которым в текущем году исполняется 100 лет. Страховые представители посещают их, поздравляют с днем рождения и просят поделиться своим секретом долголетия.
В каждом регионе имеются свои, особые секреты долголетия. Некоторые из них срабатывают только для местных жителей, но большая часть рецептов универсальна.
Как отмечают в страховой компании, почти каждый из отпраздновавших 100-летний юбилей уверен - для того, чтобы жить долго, нужно любить себя, по-доброму относиться к окружающим, настроиться на позитив, радоваться каждому дню и верить, что он обязательно принесет счастье и удачу.
10 октября 2019 года исполнилось 100 лет жительнице Палласовского муниципального района Насип Каировой, а 18 октября 2019 года вековой юбилей отпраздновала еще одна жительница Палласовского муниципального района - Вера Михайловна Бабенко.
Сотрудники центрального офиса Волгограда и офиса в г. Палласовка филиала ООО «Капитал МС» в Волгоградской области посетили именинниц, поздравили их с вековым юбилеем, подарили памятные подарки, а также рассказали им и их многочисленным родственникам о возможности защиты прав застрахованных лиц в ООО «Капитал МС».
Насип Каирова - очень добрая и открытая женщина, секретом своего долголетия считает полноценное питание с включением в рацион мясных продуктов, ежедневные прогулки на свежем воздухе и доброе отношение к людям. Секрет долголетия Веры Михайловны - употребление в пищу чистой ключевой воды, которой славится ее поселок, и добрые взаимоотношения с окружающими.
25 ноября 2019 года исполнилось 100 лет жительнице Центрального района Волгограда Любови Андреевне Ивановой. Сотрудники центрального офиса Волгограда филиала ООО «Капитал МС» в Волгоградской области посетили именинницу, поздравили ее с вековым юбилеем, подарили памятные подарки, рассказали о работе страховых представителей. Любовь Андреевна - человек широкой души, очень добрая и понимающая, уделяет внимание своему питанию, включает в рацион мясную пищу, большую часть жизни проводит на свежем воздухе. Вся ее жизнь была посвящена людям - пациентам (Любовь Андреевна - врач-фтизиатр) и близким. Даже сейчас она активно помогает правнукам, а они гордятся своей бабушкой!
В рамках проводимой акции сотрудники центрального офиса Волгограда и офиса в Дзержинском районе Волгограда Филиала ООО «Капитал МС» в Волгоградской области посетили жительницу Дзержинского района Веру Матвеевну Носову, которой в 2019 году исполнилось 99 лет. Секрет своего долголетия Вера Матвеевна видит в отзывчивости и сочувствии к людям.
Именно доброта, готовность помочь, любовь к жизни явилась общим секретом долголетия у всех именинников.
Всем долгожителям назначены персональные кураторы – страховые представители филиала ООО «Капитал МС» в Волгоградской области, которые будут на связи с именинниками в любое время суток для решения любых вопросов, возникающих в сфере здравоохранения.
Акция продолжается! Ваше здоровье – Ваш Капитал!
Напомним, ООО «Капитал медицинское страхование» работает с застрахованными лицами на территории 42 регионов Российской Федерации от Калининграда до Хабаровска – здесь открыто более 1000 страховых представительств.
Телефон контакт-центра в Волгоградской области (8442) 55-01-65 (звонок бесплатный)
Центральный офис Филиала ООО "Капитал МС" в Волгоградской области:
Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, д. 30а. 8-800-100-81-02 (круглосуточно)
Наш сайт: www.kapmed.ru.
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