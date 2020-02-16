Происшествия 16.02.2020 09:59
0
16.02.2020 09:59
Автомобиль «Опель Кадет», которым управлял 18-летний водитель без прав, врезался в дерево в Волжском. Как сообщили ИА «Высота 102» сегодня в региональном главке МВД, авария произошла накануне около полуночи напротив дома №9 по ул. Свердлова.
Водитель иномарки не справился с управлением и совершил наезд на дерево. В результате ДТП пострадали четыре человека – водитель, а также 14-летняя, 18-летний и 23-летняя пассажиры автомобиля. С травмами они доставлены в больницу.
Реклама
Под Волгоградом на мосту через Волгу лоб в лоб столкнулись две легковушки: пять пострадавших15.02.2020 18:34
Происшествия 15.02.2020 18:34
В Волгограде школьника госпитализировали после взрыва китайского телефона15.02.2020 10:23
Происшествия 15.02.2020 10:23
В Волгограде водитель пытался остановить неуправляемый автобус и погиб (ВИДЕО)14.02.2020 23:02
Происшествия 14.02.2020 23:02
В Тамбовской области в ДТП с грузовиком сгорели шесть жителей Волгоградской области в «ГАЗели» (ВИДЕО)14.02.2020 15:21
Происшествия 14.02.2020 15:21
Снял скальп шашкой : в Волгограде новый сожитель дамы лихо разобрался с ее бывшим мужем14.02.2020 13:20
Происшествия 14.02.2020 13:20
В Волгоградской области водитель и пассажир такси пострадали в ДТП с хлебовозкой14.02.2020 10:10
Происшествия 14.02.2020 10:10
Под Волгоградом мужчина и женщина заживо сгорели вместе с домом13.02.2020 19:03
Происшествия 13.02.2020 19:03
В Волгоградской области директор фирмы "клюнул" на денежное предложение лжепрокурора13.02.2020 16:12
Происшествия 13.02.2020 16:12
В Волгограде у пенсионерки украли металлический гараж13.02.2020 14:00
Происшествия 13.02.2020 14:00
"Боимся за инструменты": в Волгограде из-за аварии на теплотрассе залило кипятком кабинеты музыкальной школы13.02.2020 11:59
Происшествия 13.02.2020 11:59
В Волгограде в стоявшую машину союза автостраховщиков врезался внедорожник13.02.2020 09:59
Происшествия 13.02.2020 09:59
В Волгоградской области внук тайно оформил на деда кредит онлайн12.02.2020 11:29
Происшествия 12.02.2020 11:29
Девочка-подросток пострадала в ДТП с рейсовым микроавтобусом в Волгоградской области12.02.2020 10:36
Происшествия 12.02.2020 10:36
Момент нападения собаки на злосчастной улице Рионской в Волгограде попал в кадр11.02.2020 16:06
Происшествия 11.02.2020 16:06
Мужчина умер на платформе станции подземного трамвая в Волгограде11.02.2020 11:15
Происшествия 11.02.2020 11:15
Реклама