Происшествия

Под Волгоградом иномарка с компанией молодежи врезалась в дерево: четверо пострадали

Происшествия 16.02.2020 09:59
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16.02.2020 09:59


Автомобиль «Опель Кадет», которым управлял 18-летний водитель без прав, врезался в дерево в Волжском. Как сообщили ИА «Высота 102» сегодня в региональном главке МВД, авария произошла накануне около полуночи напротив дома №9 по ул. Свердлова. 
Водитель иномарки не справился с управлением и совершил наезд на дерево. В результате ДТП пострадали четыре человека – водитель, а также 14-летняя, 18-летний и 23-летняя пассажиры автомобиля. С травмами они доставлены в больницу.

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