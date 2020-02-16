



Автомобиль «Опель Кадет», которым управлял 18-летний водитель без прав, врезался в дерево в Волжском. Как сообщили ИА «Высота 102» сегодня в региональном главке МВД, авария произошла накануне около полуночи напротив дома №9 по ул. Свердлова.

Водитель иномарки не справился с управлением и совершил наезд на дерево. В результате ДТП пострадали четыре человека – водитель, а также 14-летняя, 18-летний и 23-летняя пассажиры автомобиля. С травмами они доставлены в больницу.



