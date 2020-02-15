



Сегодня волгоградские коммунисты, несогласные с политикой обкома КПРФ, встретились с двумя представителями ЦК КПРФ, которые приехали в Волгоград, чтобы услышать позицию рядовых членов партии. Как рассказали ИА «Высота 102» участники встречи, глаза в глаза высказать свое мнение по поводу верхушки обкома пришли более 20 человек. Сначала разговор шел в присутствии секретарей обкома, в том числе Тамары Головачевой. Затем людям дали возможность пообщаться с ревизорами из Москвы тет-а-тет. В результате встреча растянулась на несколько часов. Главные претензии, которые высказали члены Краснооктябрьского райкома КПРФ, касались помещения районной организации, которого их лишили, а также методов руководства областной организации.

Напомним, помещение Краснооктябрьского райкома КПРФ по решению обкома было передано организации «Волонтеры победы». Это вызвало возмущение краснооктябрьских коммунистов. «Сначала нам говорили, что денег на содержание этого помещения, куда мы ходили десятки лет, у обкома нет. Мы предложили сами платить за аренду. Надо было, чтобы только обком заключил договор аренды. Но и на это наша верхушка не пошла. Здесь многое было сделано нашими руками, мы сами сбрасывались на ремонт, многих устраивало, что райком находится в центре района. Теперь депутат облдумы Алексей Буров предлагает нам другое помещение – на окраине района. Оно в четыре раза меньше, чем прежнее, там необходим ремонт, нет телефона. Мы думаем, это специально было сделано, потому что Краснооктябрьский райком КПРФ критиковал руководство обкома. Мы считаем, что нам так отомстили», - рассказали участники встречи.

Также представителям ЦК КПРФ коммунисты пожаловались на методы работы обкома КПРФ. «Любая критика воспринимается неадекватно, тут же включаются «репрессии» и угрозы исключить из рядов КПРФ. Нет никакой дискуссии, нет желания узнать причины недовольства рядовых членов, пойти на диалог и тем более – сделать соответствующие выводы», - продолжают коммунисты.

Кроме того, некоторые краснооктябрьцы считают, что волгоградский обком находится «под контролем власти» и плохо работает по партийной линии. «Достаточно вспомнить митинги против пенсионной реформы. Была отвратительная организация, в том числе по информационному обеспечению акций, поэтому митинги были малочисленными», - вспоминают недовольные коммунисты.

Несмотря на реализованную возможность донести все до представителей ЦК КПРФ, некоторые участники встречи скептически оценивают ее результаты. «По каким-то репликам, вопросам, которые нам задавали, у нас сложилось впечатление, что они не на нашей стороне. Но посмотрим, что будет дальше, в каком контексте изложат перед руководством ЦК то, что у нас происходит. Хотя иллюзий особых не питаем», - сделали выводы волгоградцы.

Ранее, напомним, ИА «Высота 102» сообщало о том, что ряд коммунистов из Краснооктябрьского райкома КПРФ выступили с видеообращением к руководству КПРФ и раскритиковали работу волгоградского обкома, который назвали «отделом партии «Единой России». Авторы обращения обвинили обком в «постоянных издевательствах» и заявили о том, что за полтора месяца этого года около 50 человек в регионе в знак протеста против политики верхушки обкома вышли из рядов партии.



