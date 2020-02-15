В Волгограде у спорткомплекса «Зенит» сажают аллею крымских сосен

Общество 15.02.2020 10:02
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15.02.2020 10:02
30 двухметровых крымских сосен начали высаживать возле спорткомплекса «Зенит» в Краснооктябрьском районе. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации Волгограда, аллея хвойников появится перед фасадом западной трибуны стадиона вдоль улицы Таращанцев.
Агрономы поясняют, что сейчас самое подходящее время для таких работ, поскольку зеленые насаждения находятся в состоянии покоя. Все деревца привезены их питомников Волгоградской области и адаптированы к местному климату. Территория муниципального спортивного комплекса оснащена автоматической системой полива, что облегчит уход за соснами.
Два года назад у «Зенита» уже сажали хвойные деревья – озеленение проводили со стороны улицы Тарифной. На самом спорткомплексе в прошлом году установили площадку для воркаута и мини-футбольное поле с искусственным покрытием. Стадион также получил комплект инвентаря для занятий бегом с барьерами, спортивной ходьбой, прыжками в длину и высоту, а также другими видами легкой атлетики.
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