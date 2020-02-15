В Волгоградской области дизельное топливо за 2019 год подорожало на 5%





Автомобильное топливо в Волгоградской области растет без остановки, но в рамках российского законодательства. За 2019 год бензин АИ-92 и АИ-95 подорожал в среднем на 4,25%. Дизельное топливо прибавило в цене 4,73%. Как сообщили ИА «Высота 102» в Волгоградском УФАС, в действиях продавцов нефтепродуктов на территории области, нарушений антимонопольного законодательства не выявлено.

На рост стоимости моторного топлива, как отметили в УФАС, влияет динамика мировых цен, рост отраслевых издержек и закупочных цен, общие инфляционные процессы в экономике нашей страны.

С ноября 2018 года в России в целях стабилизации цен на топливо между основными игроками рынка действует соглашение. Его подписали «Роснефть», ЛУКОЙЛ, «Газпром», «Газпром нефть», другие компании, а также официальные ведомства – Минэнерго и ФАС России. Стороны договорились, что цены в рознице и на оптовом рынке не должны превышать уровень прогнозируемой инфляции, исходя из равномерного изменения цен в течение года.



