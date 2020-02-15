В Волгоградской области дизельное топливо за 2019 год подорожало на 5%

Аналитика 15.02.2020 09:51
0
15.02.2020 09:51
Автомобильное топливо в Волгоградской области растет без остановки, но в рамках российского законодательства. За 2019 год бензин АИ-92 и АИ-95 подорожал в среднем на 4,25%. Дизельное топливо прибавило в цене 4,73%. Как сообщили ИА «Высота 102» в Волгоградском УФАС, в действиях продавцов нефтепродуктов на территории области, нарушений антимонопольного законодательства не выявлено.
На рост стоимости моторного топлива, как отметили в УФАС, влияет динамика мировых цен, рост отраслевых издержек и закупочных цен, общие инфляционные процессы в экономике нашей страны.
С ноября 2018 года в России в целях стабилизации цен на топливо между основными игроками рынка действует соглашение. Его подписали «Роснефть», ЛУКОЙЛ, «Газпром», «Газпром нефть», другие компании, а также официальные ведомства – Минэнерго и ФАС России. Стороны договорились, что цены в рознице и на оптовом рынке не должны превышать уровень прогнозируемой инфляции, исходя из равномерного изменения цен в течение года.
Реклама
Лед тронулся: часть зарплатных долгов в Волгоградской области удалось погасить15.02.2020 08:45
Аналитика 15.02.2020 08:45
«Потребительский индекс Иванова» Сбербанка стабильно рос на протяжении всего 2019 года14.02.2020 15:42
Аналитика 14.02.2020 15:42
В Волгограде подешевел элитный бензин13.02.2020 16:43
Аналитика 13.02.2020 16:43
Города Поволжья вошли в рейтинг самых «свадебных» городов, составленный Сбербанком13.02.2020 16:18
Аналитика 13.02.2020 16:18
Читающая ли мы нация, выяснили Сбербанк, «Платформа ОФД» и «Рамблер»10.02.2020 15:58
Аналитика 10.02.2020 15:58
Не лучший показатель по стране: зарплату волгоградцев перевели в литры бензина10.02.2020 13:29
Аналитика 10.02.2020 13:29
Вузы рулят: Росстат «подбил» зарплату бюджетников в Волгоградской области за прошлый год10.02.2020 11:15
Аналитика 10.02.2020 11:15
В Волгоградской области подсчитали количество умерших от рака07.02.2020 15:07
Аналитика 07.02.2020 15:07
В Волгоградской области на мизер подешевел бензин06.02.2020 14:13
Аналитика 06.02.2020 14:13
Сумма безналичных расходов россиян в IV кв. 2019 г. впервые превысила траты наличными, подсчитал Сбербанк31.01.2020 17:00
Аналитика 31.01.2020 17:00
В Волгоградской области больше всего подорожали колбаса и "второй хлеб"29.01.2020 17:44
Аналитика 29.01.2020 17:44
В Волгограде предлагают зарплату в 200 тысяч рублей29.01.2020 13:35
Аналитика 29.01.2020 13:35
Сбербанк выяснил, сколько семьи копят на образование детей27.01.2020 17:40
Аналитика 27.01.2020 17:40
В Росстате подсчитали, какими темпами «тает» население Волгоградской области25.01.2020 11:41
Аналитика 25.01.2020 11:41
В Волгоградской области снова увеличился долг по зарплате22.01.2020 17:14
Аналитика 22.01.2020 17:14
Реклама