Полно воды: Росводресурсы сдерживают сбросы на Волжской ГЭС

Экология 14.02.2020 14:35
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14.02.2020 14:35
В Росводресурсах фиксируют высокий приток воды в водохранилищах Волжско-Камского каскада. Как сообщает ИА «Высота 102», такая ситуация наблюдалась, в частности, в осенне-зимний период 2019-2020 годов и в январе 2020 года. Это явление было вызвано аномально высокими температурами.
Так, в январе 2020 года приток воды на водохранилищах Волжско-Камского каскада превысил норму в 2 раза. А в феврале 2020 года прогнозируется сохранение высоких притоков в целом по Волжско-Камскому каскаду в 2,2 раза.
Между тем, Росводресурсы установили новые режимы работы Волжской ГЭС, которые мало чем отличаются от прежних. Так, до 10 марта гидроэлектростанция будет работать со средним за период сбросным расходом 7900 – 8200 м³/с.
Режимы установлены в соответствии со складывающейся гидрологической и водохозяйственной обстановкой, а также предложений водопользователей. Они подлежат оперативной корректировке в зависимости от складывающихся условий, пояснили в ведомстве. Ранее гидроэлектростанция работала со среднемесячным сбросным расходом не более 7000 м³/с, среднедекадным не более 8000 м³/с, среднесуточным не более 9000 м³/с.
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