В Волгоградской области культуриста осудили за контрабанду стероидов





К 3 годам лишения свободы условно приговорен 24-летний житель Ольховского района за контрабанду стероидов. Как сообщила ИА "Высота 102" сегодня пресс-секретарь Волгоградского облсуда Екатерина Вальковская, районный суд признал мужчину виновным в незаконном перемещении сильнодействующих веществ через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС.

Установлено, что в сентябре 2019 года спортсмен, стремясь к увеличению спортивных результатов в виде роста мышечной массы, приобрел в интернете для личного использования сильнодействующие вещества - "Провомед", "Туринабол", "Сустанон". Посылка с сильнодействующими веществами была направлена с территории Беларусии в одно из почтовых отделений, расположенных в Ольховском районе Волгоградской области. После получения посылки подсудимый был задержан.

Расследование и оперативное сопровождение уголовного дела осуществлялось сотрудниками УФСБ России по Волгоградской области. Приговор в законную силу не вступил.



