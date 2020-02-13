



С заявлением в полицию сегодня были вынуждены обратиться медики детской поликлиники № 16 Красноармейского района Волгограда. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на источник в экстренных службах, участкового педиатра, а затем и заведующую медучреждения буквально атаковала бабушка 4-х месячного пациента. События, по версии медиков, развивались в течение нескольких дней. 10 февраля к младенцу вызывали бригаду скорой помощи, но мама от госпитализации отказалась. На следующее утро у малыша взяли анализы в поликлинике. В этот же день на дом к ребенку без вызова для осмотра пришел педиатр. 12 февраля врач снова пришла на дом, но, по ее свидетельству, не была впущена в квартиру. 13 февраля маму ребенка известили по телефону о «плохих» анализах ее ребенка и посоветовали в обязательном порядке пройти обследование. В итоге, в поликлинику без доверенности пришла бабушка, которая хотела забрать выписку с результатами анализов внука. Однако, чтобы не нарушать закон о персональных данных, врачи отказались выдавать листок. «Пожилая женщина устроила скандал, кидалась предметами в лицо заведующей. Ругалась нецензурно, оскорбляла. Снимала при этом происходящее на видео», - рассказывают очевидцы. Работники поликлиники вызвали охранника из ЧОПа, а после того, как пенсионерка ушла, написали заявление в правоохранительные органы.