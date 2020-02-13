Под Волгоградом мужчина и женщина заживо сгорели вместе с домом

Происшествия 13.02.2020 19:03
0
13.02.2020 19:03
ЧП произошло сегодня в городе Краснослободске Волгоградской области. Как сообщили ИА «Высота 102» в экстренных службах, в результате пожара в частном одноэтажном доме погибли два человека - мужчина и женщина. По информации заместителя руководителя Среднеахтубинского МРСО СУ СКР по Волгоградской области Александра Кириллова, по факту гибели двух человек в результате пожара организована доследственная проверка, обстоятельства случившегося устанавливаются. По предварительным данным, первыми возгорание заметили соседи, которые сразу же сообщили об этом в спасательную службу. Со слов соседей, погибшие проживали вместе и неоднократно были замечены в состоянии алкогольного опьянения. Не исключено, что причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем.
В ГУ МЧС России по региону уточнили, что сообщение о возгорании дома номер 151 по улице Ленина поступило в оперативные службы в 17:40. Пожарные расчеты оперативно прибыли на место происшествия. Было установлено, что горит кровля на площади 48 кв.м. В 18:00 пожар локализовали, а в 18:19 потушили.
МЧС просит граждан соблюдать меры пожарной безопасности, беречь себя и близких.
Реклама
В Волгоградской области директор фирмы "клюнул" на денежное предложение лжепрокурора13.02.2020 16:12
Происшествия 13.02.2020 16:12
В Волгограде у пенсионерки украли металлический гараж13.02.2020 14:00
Происшествия 13.02.2020 14:00
"Боимся за инструменты": в Волгограде из-за аварии на теплотрассе залило кипятком кабинеты музыкальной школы13.02.2020 11:59
Происшествия 13.02.2020 11:59
В Волгограде в стоявшую машину союза автостраховщиков врезался внедорожник13.02.2020 09:59
Происшествия 13.02.2020 09:59
В Волгоградской области внук тайно оформил на деда кредит онлайн12.02.2020 11:29
Происшествия 12.02.2020 11:29
Девочка-подросток пострадала в ДТП с рейсовым микроавтобусом в Волгоградской области12.02.2020 10:36
Происшествия 12.02.2020 10:36
Момент нападения собаки на злосчастной улице Рионской в Волгограде попал в кадр11.02.2020 16:06
Происшествия 11.02.2020 16:06
Мужчина умер на платформе станции подземного трамвая в Волгограде11.02.2020 11:15
Происшествия 11.02.2020 11:15
Самолет из Азербайджана совершил вынужденную посадку в Волгограде10.02.2020 15:16
Происшествия 10.02.2020 15:16
В Волгоградской области задержали машину браконьеров с трофеем10.02.2020 12:23
Происшествия 10.02.2020 12:23
Артиллерийский снаряд нашли у храма Александра Невского в Волгограде10.02.2020 11:43
Происшествия 10.02.2020 11:43
В Волгограде безработный пытался продать кокаин и гашиш за 11 млн рублей10.02.2020 09:15
Происшествия 10.02.2020 09:15
"Он поднял ружье прямо на нас": в Волгограде на глазах ребенка подстрелили собаку-инвалида09.02.2020 16:43
Происшествия 09.02.2020 16:43
В Волгоградской области отбирают еду на улице и крадут алкоголь09.02.2020 13:28
Происшествия 09.02.2020 13:28
В Волгограде из-за нарушителя ПДД ребенок попал в больницу09.02.2020 09:42
Происшествия 09.02.2020 09:42
Реклама