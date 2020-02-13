Под Волгоградом мужчина и женщина заживо сгорели вместе с домом





ЧП произошло сегодня в городе Краснослободске Волгоградской области. Как сообщили ИА «Высота 102» в экстренных службах, в результате пожара в частном одноэтажном доме погибли два человека - мужчина и женщина. По информации заместителя руководителя Среднеахтубинского МРСО СУ СКР по Волгоградской области Александра Кириллова, по факту гибели двух человек в результате пожара организована доследственная проверка, обстоятельства случившегося устанавливаются. По предварительным данным, первыми возгорание заметили соседи, которые сразу же сообщили об этом в спасательную службу. Со слов соседей, погибшие проживали вместе и неоднократно были замечены в состоянии алкогольного опьянения. Не исключено, что причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем.





В ГУ МЧС России по региону уточнили, что сообщение о возгорании дома номер 151 по улице Ленина поступило в оперативные службы в 17:40. Пожарные расчеты оперативно прибыли на место происшествия. Было установлено, что горит кровля на площади 48 кв.м. В 18:00 пожар локализовали, а в 18:19 потушили.

МЧС просит граждан соблюдать меры пожарной безопасности, беречь себя и близких.