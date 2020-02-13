В Волгограде подешевел элитный бензин

Аналитика 13.02.2020 16:43
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13.02.2020 16:43
На волгоградских заправках снизилась стоимость высокооктанового бензина. Как сообщили ИА «Высота 102» в Волгоградстате, литр марки АИ-98 стоил по итогам последней недели 51 рубль 66 копеек, что почти на 0,5% ниже, чем в предыдущий период статистического наблюдения. Стоимость других видов топлива в Волгограде не изменилась. Так, литр дизельного топлива стоит в среднем 47,75 рубля, литр бензина АИ-92 – 42,94 рубля, АИ-95 – 47,14 рубля. Бензином марки АИ-98 чаще всего пользуются владельцы элитных автомобилей – BMW, Mercedes Benz, Porsche, Jaguar и т.д.
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