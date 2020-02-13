Борьба с коррупцией

Президента не слышат?: в Волгограде признали незаконным план по фиксации нарушений ПДД передвижными камерами

Борьба с коррупцией 13.02.2020 11:11
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13.02.2020 11:11


Волгоградское УФАС аннулировало закупку на оказание услуг по предоставлению информации с аппаратно-программных комплексов фото-видеофиксации нарушений правил дорожного движения. Как сообщили в антимонопольном органе, с жалобой на действия заказчика – ГКУ ВО «Безопасный регион» при проведении аукциона с ценой контракта в 41 миллион рублей обратилась фирма из Оренбурга. ООО «Консалтинговая компания «София»  обжаловало аукционную документацию, составленную с нарушением Закона о контрактной системе № 44-ФЗ.
Так, одним из основных доводов жалобы заявителя была не согласие с требованием аукционной документации об обязательной фиксации 200 тысяч фотофактов, на основании которых будут составлены постановления о наложении штрафа об административном правонарушении за нарушения ПДД.
Суть претензии заявителя заключалась в том, что исполнение данного требования и оплата по контракту фактически делают исполнителя  заинтересованным в выявлении как можно большего количества нарушений ПДД.
Комиссия по рассмотрению жалобы пришла к выводу, что установление заказчиком — указанного требования противоречит ст. 33 и ст. 64 Закона о контрактной системе № 44-ФЗ (ненадлежащее описание заказчиком объекта закупки).
Руководитель УФАС Роман Лучников так прокомментировал эту ситуацию: «Ещё в июне 2019 года на заседании Госсовета по безопасности дорожного движения и автотрассам в Москве Владимир Путин сказал следующее: «Цель их (камер) установки  - снижение аварийности и травматизма на дорогах, сохранение жизни людей. Не нужно эти камеры, особенно на опасных участках, специально скрывать и прятать. В этом случае происходит прямая подмена смысла всех этих мероприятий: вместо того чтобы дисциплинировать водителей, их просто подводят под штраф, а это не самоцель, это только средство достижения нужного нам результата». Поэтому  мы были крайне удивлены тому, что в данном случае заказчик, установив в документации указанное требование, фактически преследовал цели, противоположные озвученным президентом. То есть данное требование нацелено не на дисциплинирование водителей, а на охоту за ними коммерческой организации с целью зафиксировать не менее указанного значительного количества нарушений ПДД и, как следствие, «выжать» максимальное количество штрафов. Именно поэтому нами было принято решение о полном аннулировании данной закупки».
Напомним, водители неоднократно жаловались на то, что передвижные треноги специально прячут в кустах, чтобы зафиксировать как можно больше фактов нарушения правил дорожного движения. Известны даже случаи порчи имущества коммерческих организаций, которые работают по договору с ГКУ "Безопасный регион". Однако в ГИБДД ранее заявляли, что передвижные камеры работают на благо исправления ситуаций с авариями на дорогах и устанавливаются именно в местах наибольшей концентрации ДТП.



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