В Волгограде устранению коммунальной аварии мешает дерево

Общество 13.02.2020 09:01
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13.02.2020 09:01
Во дворе дома №9 по ул. Землянского в Центральном районе Волгограда – очередная коммунальная авария. Как рассказали ИА «Высота 102» горожане, еще с утра вчерашнего дня начали бить подземные фонтаны из уличного подземного колодца. Потоки воды залили уже внутридворовую дорогу. Однако работники «Концессий водоснабжения» не могут устранить течь, так как им мешает дерево, которое преграждает доступ к месту аварии. «Дерево должны срубить в УК «Центрального района», однако, как выяснилось, у них нет даже заявки на эти работы. В результате водные потоки продолжают заливать двор, а платить за это будем все мы», - возмущаются горожане.
Напомним, двор по ул. Землянского, 9 в Центральном районе недавно уже попадал в кадр наших внештатных корреспондентов. Коммунальщики весьма оригинальным образом почистили здесь снег – проехали на тяжелой технике по внутридворовым дорогам и сняли асфальт вместе со снегом.
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