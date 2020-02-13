В Волгограде устранению коммунальной аварии мешает дерево





Во дворе дома №9 по ул. Землянского в Центральном районе Волгограда – очередная коммунальная авария. Как рассказали ИА «Высота 102» горожане, еще с утра вчерашнего дня начали бить подземные фонтаны из уличного подземного колодца. Потоки воды залили уже внутридворовую дорогу. Однако работники «Концессий водоснабжения» не могут устранить течь, так как им мешает дерево, которое преграждает доступ к месту аварии. «Дерево должны срубить в УК «Центрального района», однако, как выяснилось, у них нет даже заявки на эти работы. В результате водные потоки продолжают заливать двор, а платить за это будем все мы», - возмущаются горожане.



