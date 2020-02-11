Только для женщин: стоит ли пить КОК





Как известно, государство озабочено падением рождаемости и предпринимает значительные шаги в демографической политике. Женщины же зачастую предпочитают планировать беременность исходя из своих соображений. И здесь им на помощь могут прийти комбинированные оральные контрацептивы (КОК). Такой вид контрацепции, как правило, назначают практически здоровым женщинам для предупреждения нежеланной беременности и профилактики гинекологических заболеваний.

Насколько безопасна такая профилактика читателям ИА «Высота 102» поясняет врач-акушер-генеколог сети клиник «Диалайн» Половинко Александра Анатольевна.

Гормональная контрацепция — самый надежный способ предохранения от нежелательной беременности, ее действие абсолютно обратимо, а благоприятный баланс «риск/польза» хорошо изучен во множественных качественных исследованиях.

Лишний вес?

К настоящему времени известно, что КОК снижают уровень холестерина в крови и повышают уровень «хороших», антиатерогенных липидов, а также никак не влияют на чувствительность к инсулину.

Для исключения набора веса и влияния на метаболизм жиров и углеводов назначают низко- и микродозированные КОК с минимальным содержанием этинилэстрадиола и хорошо изученным прогестиновым компонентом.

Отдельно хочется выделить особую группу пациенток с синдромом поликистозных яичников (СПКЯ), развитие которого тесно связано с нарушением метаболизма глюкозы и инсулинрезистентностью. Основой лечения таких пациенток служит прием КОК, а также модификация образа жизни и пищевого поведения.

Конечно же не все пациентки с СПКЯ имеют лишний вес и нарушение метаболизма углеводов, но всем им показано ограничение продуктов с высоким гликемическим и инсулиновым индексом. Но всем следует помнить: основа вашего здоровья — это правильное питание, физические нагрузки и отсутствие вредных привычек.

Риск возникновения тромбозов

Такие осложнения, как тромбозы, крайне редки у молодых пациенток. Прием КОК увеличивает риск возникновения тромбозов в 1,5-2 раза по сравнению с практически здоровыми молодыми женщинами.

Если при контрацептивном консультировании учесть и другие, более серьезные факторы риска возникновения тромбозов, такие как лишний вес, курение, наличие или отсутствие у пациентки и ее ближайших родственников эпизодов инфарктов, инсультов, варикозного расширения вен, то вероятность «получить» такое осложнение становится очень и очень маленькой.

К сожалению, среди женщин популярно мнение о неблагоприятном влиянии КОК на свертываемость крови и повышении риска тромбозов. В действительности, риск от приема КОК не идет ни в какое сравнение с вероятностью этих осложнений при действии других факторов. Курение, авиаперелеты длительностью более 4 ч, длительная иммобилизация, беременность и послеродовый период, операции и травмы повышают риск развития тромбозов в десятки и сотни раз!

И всем, кто высказывается о «вреде гормонов», следует знать, что нежелательная беременность и связанный с ней аборт более тромботически небезопасны.

Индивидуальный подход

Однозначно здесь нужно придерживаться только такого мнения и подхода — все мы индивидуальны. И то, что хорошо для вашей подруги/сестры, может быть абсолютно «ужасным и вредным» для вашего здоровья.

Таким образом, при контрацептивном консультировании важно тщательно учитывать наличие дополнительных факторов риска, показаний для приема КОК, возможных осложнений и побочных эффектов. Это позволит индивидуально подобрать эффективный и безопасный метод контрацепции для каждой женщины.

Своевременно назначенный, непременно индивидуально подобранный препарат, не только защитит пациентку от нежелательной беременности, но и положительно повлияет на репродуктивное и общее здоровье.

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