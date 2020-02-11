Здравоохранение

К 2022 году на обновление 15-й больницы в Волгограде потратят 2 миллиарда рублей

Здравоохранение 11.02.2020 13:23
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11.02.2020 13:23


Модернизация клинической больницы скорой медицинской помощи № 15 в Красноармейском районе Волгограда завершится к 2022 году. Объем средств, направленных на обновление медицинского учреждения, составит  около 2-х миллиардов рублей. Об этом, как сообщает ИА «Высота 102» сегодня заявил губернатор Андрей Бочаров в ходе инспекции работы поликлинического звена больницы.

По данным администрации региона, на данный момент в 15-й больнице полным ходом идут капитальные работы, закуплено современное диагностическое оборудование и организован центр амбулаторной онкологической помощи. В 2020 году запланировано закончить ремонт третьего и четвертого этажа поликлиники, входной группы и холла стационара, приемного отделения, отделений рентгенографии и переливания крови, оснастить учреждение еще 57 единицами современного оборудования. Продолжится благоустройство территории. Здесь также создадут региональный сосудистый центр.

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