







По данным администрации региона, на данный момент в 15-й больнице полным ходом идут капитальные работы, закуплено современное диагностическое оборудование и организован центр амбулаторной онкологической помощи. В 2020 году запланировано закончить ремонт третьего и четвертого этажа поликлиники, входной группы и холла стационара, приемного отделения, отделений рентгенографии и переливания крови, оснастить учреждение еще 57 единицами современного оборудования. Продолжится благоустройство территории. Здесь также создадут региональный сосудистый центр.

Модернизация клинической больницы скорой медицинской помощи № 15 в Красноармейском районе Волгограда завершится к 2022 году. Объем средств, направленных на обновление медицинского учреждения, составит около 2-х миллиардов рублей. Об этом, как сообщает ИА «Высота 102» сегодня заявил губернатор Андрей Бочаров в ходе инспекции работы поликлинического звена больницы.