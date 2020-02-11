Сервис Сбербанка по снятию наличных работает в 76 торговых точках в селах Волгоградской области

Экономика 11.02.2020 12:49 Новости компаний
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11.02.2020 12:49 Новости компаний
На начало 2020 года Сбербанк обеспечил возможность снимать наличные при совершении покупки на кассах в 76 торговых точках отдаленных и малонаселённых пунктах Волгоградской области. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе банка, данный сервис позволяет жителям региона иметь свободный доступ к наличным средствам даже там, где нет поблизости банкоматов.
Магазины, предоставляющие такую услугу, имеют специальный указатель – наклейку с надписью «Здесь вы можете снять наличные», а так же снабжаются инструкциями для населения. Комиссия при снятии наличных по картам Сбербанка не взимается.
Оплата покупки на любую сумму дебетовой картой является обязательным условием оказания услуги. Лимит по картам Сбербанка на одно снятие наличных от 100 до 5000 рублей, суточный лимит — не более 20 000 рублей. При совершении операции обязательно введение ПИН-кода.
Кроме того, в 9 торговых точках, которые уже сейчас выдают наличные с банковских карт, через онлайн-кассу Сбербанк начал принимать платежи за услуги ЖКХ, стационарной связи и другие услуги. Данный сервис доступен в регионе в поселке Каменный, станице Распопинская, хуторах Перекопка, Верхнереченский, Зимняцкий, Евстратовский, Кругловка, а также в селах Лятошинка и Красный октябрь.
Прием платежей производится с помощью чтения штрихкода с квитанции оплаты услуг или выбора получателя из списка в онлайн-кассе магазина. Клиенту в подтверждение факта оплаты выдается чек, аналогичный чеку в офисах банка. Комиссия за прием платежа равна комиссии по безналичным операциям с использованием банковский карты в офисе Сбербанка. Отличительной особенностью нового сервиса в сельских магазинах является возможность оплаты платежей картой любого банка.
Александр Анащенко, председатель Поволжского банка Сбербанка: "Один из фокусов работы банка — увеличение доступности финансовых услуг в сельской местности. Мы стремимся предоставлять клиентам лучший клиентский опыт, независимо от того, где они проживают: в крупных городах или удаленных районах области. Благодаря данному проекту у нас появилась возможность оказывать разнообразные финансовые сервисы даже там, где нет офисов Сбербанка".
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